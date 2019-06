Grabow

Der Pfarrsprengel Päwesin und der Evangelische Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg trauern um Annemarie Mannzen. Wie jetzt bekannt geworden ist, ist Annemarie Mannzen am 4. Juni in Lehnin verstorben. Die 72-Jährige war Vizepräses des Kirchenkreises. Die gebürtige Potsdamerin engagierte sich in außergewöhnlich hohem Maße für den Pfarrsprengel Päwesin. Zudem wirkte sie als ehrenamtliche Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Brandenburg an der Havel.

Die Grabowerin gehörte zu den vier Männern und Frauen, die der früheren Pfarrerin Johanna-Martina Rief ehrenamtlich als Leitungsteam zur Seite gestanden haben. Das Team trifft sich einmal die Woche, um die Tagesgeschäfte der sechs Kirchengemeinden der insgesamt 13 Dörfer zu besprechen.

„Wir als Pfarrsprengel trauern stark um eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die über eine sehr lange Zeit sehr verlässlich und engagiert gewirkt hat“, sagt Riefs Nachfolger Pfarrer Stefan Jankowski. „Sie verband professionelle Diakonie mit Gemeindearbeit.“

Annemarie Mannzen hat die Sommer-Predigtreihe im Pfarrsprengel Päwesin seit 2015 wesentlich mitgestaltet und organisiert, welche auch in diesem Sommer in den Dorfkirchen rund um den Beetzsee Besucher zu Gottesdiensten einlädt, die von Gast-Pfarrern gestaltet werden.

Annemarie Mannzen war bis vor wenigen Jahren Leiterin des Hospitals „Zum Heiligen Geist“ Belzig.

Auch der Superintendent des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, Thomas Wisch, würdigt Annemarie Mannzen: „Ich kannte sie als sehr bescheidene und engagierte Frau, der es immer am Herzen lang, diakonisches Wirken als christliche tätige Nächstenliebe und Gemeindearbeit zusammenzubringen.“ Mehrere Jahre war Annemarie Mannzen Mitglied in der Strukturkommission des Kirchenkreises „mit weitem Blick und großem Herzen. Ihr Tod ist für uns ein sehr, sehr großer Verlust“, sagt Thomas Wisch.

Von Marion von Imhoff