Pritzerbe

Ein folgenschwerer Unfall mit drei schwer verletzten Menschen hat sich am Freitag um 5.20 Uhr in Pritzerbe ereignet. Eine 73-jährige Suzuki-Fahrerin hatte in einer leichten, aber unübersichtlichen Kurve einen Wagen überholt. Sie konnte dabei die gesamte Überholstrecke nicht übersehen. So stieß der Wagen der Unfallverursacherin am Abzweig nach Hohenferchesar frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.

In der Folge schleuderte der Suzuki gegen einen Sattelzug. Die 73-Jährige und die beiden Insassen des Fords erlitten schwerer Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro.

Von MAZ