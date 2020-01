Vegetarisches Haus: Villa Fohrde verzichtet auf Fleisch und Wurst

Fohrde

Fleisch- und Wurstprodukte sind in der Villa Fohrde Geschichte. Das Bildungshaus hat ein Klima-Leitbild beschlossen und stellt den Speiseplan um. „Vegetarische und vegane Verpflegung sind deutlich ressourcen- und energieschonender", sagt der pädagogische Leiter Daniel Wunderer.

Vegetarische Ernährung rettet Bäume

Der Brandenburger berechnet, dass sieben Tage vegetarische Ernährung einen Baum einsparen können. Er vergleicht dieses Ergebnis mit einer flexitarischen Nahrungsaufnahme, bei der Menschen nur selten und ausgewähltes Fleisch konsumieren.

Jährlich übernachten 5000 Gäste in der Villa Fohrde. Würde jeder Besucher seine Ernährung auf diese Weise ändern, könnten laut Wunderer sieben Tonnen Kohlenstoffdioxid, also CO2 eingespart werden. „Das entspricht einem Wald in der Größe eines Fußballfeldes“, sagt der 41-Jährige.

Hoffnung auf Nachhaltigkeit

Für Daniel Wunderer führt die Klimakrise dazu, den Anspruch als nachhaltiges Bildungshaus ernster zu nehmen. „Meine Hoffnung ist, dass wir als Gesellschaft zu einem tatsächlichen Wandel kommen. Wir müssen den ständigen Konsum hinterfragen, so schnell wie möglich aus der Kohleindustrie aussteigen und auch Billigflüge in den Urlaub hinterfragen“, sagt der pädagogische Leiter des Hauses.

Der 41-Jährige fährt täglich mit dem Fahrrad von Brandenburg an der Havel nach Fohrde. Nach seiner Ankunft am Arbeitsplatz steht er gern auf dem Steg vor der Villa und blickt auf die Havel.

Klimawandel vor der Haustür

Für ihn sind die Folgen des Klimawandels in der Havelstadt und den angrenzenden Kommunen spürbar. Er erinnert sich an den September 2019, als die Brandenburger Verwaltung die Entnahme von Grundwasser einschränkte.

Als weiteres Symbol der Veränderungen sieht Daniel Wunderer die Waldbrände in der Region. „Irgendwann ist das kein Pech mehr, sondern menschengemacht“, sagt der 41-Jährige.

Neue Rezepte für Gäste

Deshalb will er mit seinem Team handeln, setzt auf Ökostrom, saisonale Menüplanung und empfiehlt die Anreise mit der Bahn. Auf seinem Smartphone nutzt Daniel Wunderer die App „Nachhaltich“, das Programm stellt Klimaziele für den Tag als Aufgabe dar. Aktuell versucht der Brandenburger eine Woche lang nur lokal produziertes Obst und Gemüse zu verwenden.

In der Küche der Villa Fohrde setzen die Mitarbeiter auf frische Produkte. Quelle: André Großmann

Die Ernährungsumstellung des Hauses ist laut dem Brandenburger nicht schwer, auch wenn Gäste mal nach einer Wurstplatte zum Frühstück fragen. „Da muss man drüber stehen. Wir sind nicht da, um Fleischesser zu bekehren. Wenn der eine oder andere aber sieht, dass die Gerichte auch schmecken und ein, zwei Rezepte mit nach Hause nimmt, ist das schon eine tolle Sache“, sagt Wunderer.

Mehr Vegetarier und Veganer

Statt Wild und Geflügel stehen jetzt Steckrüben-Nudelauflauf, Ofengemüse mit Halloumi, Erdnuss-Kartoffelgulasch und Beerentiramisu auf der Speisekarte. Küchenchefin Andrea Petig arbeitet seit 1992 in der Villa Fohrde.

Sie hätte vor 28 Jahren nicht gedacht, mal komplett vegetarisch und vegan zu kochen, betont aber auch, dass die Küche in der Villa Fohrde schon „immer fleischreduziert“ und regional war.

Seit 2018 verwendete die Küche nur noch Bio-Fleischprodukte, zwei Jahre später ist sie komplett vegetarisch. „Der Anteil der Vegetarier und Veganer wächst. Wir achten immer darauf, dass wir für vegane Gäste keine Butter und rein pflanzliche Produkte verwenden“, sagt die Frau aus Tieckow.

Andrea Petig ist seit 1992 die Küchenchefin in der Villa Fohrde. Quelle: André Großmann

Doch welche vegetarische Mahlzeit empfiehlt sie für kalte Wintertage? „Kartoffel-Orangen-Curry mit Rosenkohl“, sagt Andrea Petig und ihre Küchenhilfe Nicole-Senß Bacher nickt.

Für Daniel Wunderer kann die Villa Fohrde als vegetarisches Haus einen Beitrag zur gesünderen Ernährung leisten. Sein Lieblingsgericht ist mittlerweile das Räuchertofu-Carpaccio. ,„Es ist eine Speise, die nach Nobelrestaurant klingt, aber leicht zuzubereiten ist“, sagt der 41-Jährige.

Von André Großmann