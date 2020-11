Per Livestream hat Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel die Villa Fohrde als "Nachhaltiges Bildungshaus" zertifiziert. Leiter Daniel Wunderer sieht darin eine Bestätigung für die Arbeit der letzten Jahre in der Heimbildungsstätte. Er durfte das Zertifikat zusammen mit seinem Bildungsreferenten Sebastian Wehrsig in Potsdam in Empfang nehmen. Quelle: Frank Bürstenbinder