Beetzseeheide

Gute vier Wochen nach der Kommunalwahl sind in der aus drei Ortsteilen bestehenden Gemeinde Beetzseeheide die letzten Ehrenämter vergeben worden. In Butzow wurde aus dem Ortsbeirat heraus Dirk Lange (Wir für Beetzseeheide) zum Ortsvorsteher wiedergewählt. „Ich würde die Arbeit gerne fortsetzen, wir haben in den letzten Jahren einiges für unser Dorf erreicht“, sagte der im Jugendamt des Landkreises beschäftigte Sozialarbeiter vor der Abstimmung.

Alte Schule vor Umbau

Seine beiden Mitstreiter im Ortsbeirat, Bernhard Weise und Henrik Müller, unterstützten Langes Kandidatur mit einem einheitlichen Votum. Zu den Herausforderungen noch in diesem Jahr zählt in Butzow der Start für den Umbau der ehemaligen Schule zu einer Begegnungsstätte. Der Sanitärbereich wird komplett erneuert. Außerdem wird ein großer Veranstaltungsraum geschaffen.

Im kommenden Jahr schwebt dem Ortsbeirat unter anderem die Verschönerung des Umfeldes am sowjetischen Ehrenmal vor. Anlass ist der landesweite Veranstaltungsreigen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes. Nächster kultureller Höhepunkt in Butzow ist das Mittsommerfest am 6. Juli.

Den Ortsbeirat von Butzow bilden Bernhard Weise, Dirk Lange und Henrik Müller (v.l.). Ortsvorsteher bleibt Dirk Lange, der auch neuer Bürgermeister von Beetzseeheide ist. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als etwas komplizierter erwies sich die Wahl des Ortsvorstehers in Gortz. Uwe Sernow-Rose trat bekanntlich zur Kommunalwahl nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewarben sich am Montagabend die beiden Ortsbeiratsmitglieder Andreas Wolf ( SPD) und Bruno Schnorbach (Wählergruppe Gortz). Dritte im Bunde ist Susann Pollähn (Wählergruppe Gortz), die allerdings urlaubsbedingt nicht anwesend war.

Das Los entschied

Pollähn hatte ihre Wahlentscheidung zuvor in einem verschlossenen Kuvert hinterlegt, was Amtsdirektor Guido Müller via Telefon als unzulässig ansah. So gab es zwei Wahldurchgänge, bei denen jeder der beiden Kandidaten für sich stimmte. Folgerichtig musste nach zweimaliger Stimmengleichheit das Los entscheiden. Das Losglück fiel unter Aufsicht von Kämmerin Martina Gaidecka auf Schnorbach, ein im Ruhestand befindlicher promovierter Bauingenieur.

Ketzürs neuer Ortsvorsteher Thomas Niezijewski (r.) mit Matthias Ortschik. Es fehlt Paul Jacob. Quelle: Frank Bürstenbinder

Kurz und schmerzlos ging es in Ketzür zu. Auch dort waren nur zwei von drei Ortsbeiratsmitgliedern anwesend, die alle der Wählergemeinschaft „Wir für Beetzseeheide“ angehören. Paul Jacob befindet sich im Urlaub. Thomas Niezijewski, der als Ausbilder beim VHS-Bildungswerk arbeitet, bekam die Stimme von Mitstreiter Matthias Ortschig und schaffte es so zum Ortsvorsteher von Ketzür. Der langjährige Vorgänger Eberhard Pinkpank war nicht mehr zur Kommunalwahl angetreten. „18 Jahre stand Eberhard Pinkpank an der Spitze unserer Gemeinde. Dafür werden wir uns bei ihm zum Gemeindefest bedanken“, kündigte Niezijewski an.

Bolzplatz im Blick

Der neue Ketzürer Ortsvorsteher hält die Schaffung von Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Dorf für eine wichtige Aufgabe. „Wenn wir einen Bolzplatz anlegen oder einen kleinen Jugendklub einrichten könnten, wäre das schon toll. An Nachwuchs fehlt es nämlich nicht.“

Nach der Wahl der Ortsvorsteher kam die Gemeindevertretung von Beetzseeheide erstmals nach der Kommunalwahl unter Leitung des neuen Bürgermeisters Dirk Lange zusammen. Er trat damit in dieser Funktion die Nachfolge von Eberhard Pinkpank an. Auf der konstituierenden Sitzung wählten die Abgeordneten Thomas Niezijewski zum stellvertretenden Gemeindeoberhaupt.

Von Frank Bürstenbinder