Radewege

Bei 33 Grad im Schatten und Waldbrandgefahrenstufe 5 hat die neue Serie von Bränden auch das Umland von Brandenburg an der Havel erreicht. Nur 500 Meter Luftlinie von der Radeweger Grundschule entfernt, brach am Montagnachmittag ein Feuer aus.

Mehrere Feuerwehren aus dem Amt Beetzsee bekämpfen einen Waldbodenbrand, der sich auf dem alten Schießplatz entwickelt hat.

Die Betreuung der letzten Kinder auf dem Schulgelände musste nicht abgebrochen werden, weil die anrückenden Feuerwehren den Bodenbrand schnell unter Kontrolle brachten und eine Ausbreitung der Flammen verhindern konnten.

Feuerwehrleute löschen den Waldboden ab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Gegen 14.30 Uhr war vom Hasselberg aufsteigender Rauch gemeldet worden. Als erster Feuerwehrmann machte sich Amtsdirektor Guido Müller auf die Suche nach dem Brandort. Der Verwaltungschef unterbrach seinen Dienst in Brielow und schwang sich auf sein rotes MZ-Motorrad. Auf dem Gelände der alten Schießanlage zwischen Radewege und Butzow wurde Müller, der selbst lang gedienter Brandschützer ist, fündig.

Waldboden ist knochentrocken

Rund um das zu DDR-Zeiten aus Fertigteilen errichtete Aufenthaltsgebäude des Schießplatzes qualmte der Waldboden. Einzelne offene Flammen fanden auf dem schon wieder knochentrockenen Kiefernuntergrund schnell neue Nahrung. Dann ging alles ganz schnell. Zuerst nahmen die Radeweger Kameraden die Brandbekämpfung auf. Schläuche wurde ausgerollt. Die Marzahner Kameraden sorgten mit ihrem Tanklöschfahrzeug für den ersten Wassernachschub.

Feuerwehren vor dem Einsatzort. Quelle: Frank Bürstenbinder

Problematisch ist der bis in großer Tiefe ausgetrocknete Waldboden, so dass ausreichend gewässert werden muss. Der Einsatz mehrerer Feuerwehren dauert zur Stunde an. Letztmalig hatte es in der Region am Freitagabend geregnet. Die wenigen Liter waren rund um den Beetzsee unterschiedlich verteilt. Während der Löscharbeiten auf dem Hasselberg ging die Meldung über einen möglichen weiteren Brand in Höhe des Eichberges bei Marzahne ein. Ein Aufklärer machte sich mit dem Feuerwehr-Quad auf den Weg. Eine Bestätigung über ein zweites Feuer steht aber bislang aus.

Von Frank Bürstenbinder