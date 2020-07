Weseramer sind im Weizen: Endlich ein normaler Sommer

Roskow

Die Sonne hat ihren Zenit überschritten, als Philipp Hanke (20) aus dem Fendt-Fahrerhaus in die Claas-Kabine wechselt. Es ist seine erste Kampagne. Selbst fahren darf der Landwirt-Azubi die Kolosse noch nicht. Dafür durfte sich der Weseramer Berufsnachwuchs erst von Traktorist Stephan Kaufhold und danach von Mähdrescherkapitän Ronny Starke auf dem Beifahrersitz die Welt der mächtigen Arbeitsmaschinen erklären lassen. Auch wenn der Führerschein in Arbeit ist, soll der Lehrling zunächst ein Gefühl für den 280 PS starken Schlepper und die mit Technik vollgestopfte Kombine samt ihres Zwölf-Meter-Schneidwerks bekommen.

Die Gelegenheit für die rollende Lehrunterweisung ist günstig. Auf den Feldern der Agrargenossenschaft Havelland Weseram hat die Weizenernte begonnen. Was die Bauern in Sichtweite des Roskower Kirchturms vom Halm holen, kann sich sehen lassen. Groß, sauber und trocken sind die Körner, die Vorstandsvorsitzender Marten Woellner im Getreidelager durch seine Finger rieseln lässt. „Bei guten Erträgen und auskömmlichen Preisen kann die Landwirtschaft endlich wieder aufatmen“, sagte der Betriebsleiter der MAZ. Auf rund 700 Hektar hat das Agrarunternehmen Winterweizen angebaut, der jetzt schnellstmöglich eingebracht werden soll. Woellners Männer auf zwei Mähdreschern und drei Abfahrgespannen wollen bis Einbruch der Dunkelheit durchziehen. Für Sonntag sind Gewitter und Regen angesagt.

Vielseitig aufgestellt Die Havelland agrar e.G. mit Sitz in Weseram konzentriert sich auf den Anbau von Marktfrüchten, Mutterkuhhaltung und Putenmast. Als Sonderkultur wächst Spargel. Das Unternehmen betreibt eine Tankstelle in Weseram und Ferienbungalows am Riewendsee. Um Wasser und andere Ressourcen zu schonen, hat sich der Betrieb schon vor Jahren für die pfluglose Bodenbearbeitung entschieden. Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel werden rechnergestützt ermittelt und eingesetzt. Als einer der ersten Betriebe rund um Brandenburg baut die Agrargenossenschaft Havelland Sojabohnen an. Vom eigenen Grünland verkauft das 1991 gegründete Unternehmen Heu und Stroh. Zur jährlichen Spargelzeit öffnet die Agrargenossenschaft Havelland einen Hofladen in Roskow.

Die Weseramer trauen sich mit ihrem Qualitätsweizen der Sorten Nordkap und Lemmy auch auf Grenzstandorte mit bis zu 30 Bodenpunkte hinunter. Rund 4500 Tonnen des Getreides in Mühlenqualität könnten es am Ende werden. Doch neben der Menge ist der Preis entscheidend. Und der wird vom globalen Markt an der Börse gemacht. Weil die USA und Russland bei den Erträgen offenbar schwächeln, sind die Erlöse derzeit ordentlich. Um die 180 Euro sind es aktuell für die Tonne. Knapp die Hälfte der Erntemenge hat die Agrargenossenschaft bereits zu einem festen Preis an Abnehmer gebunden. Ein anderer Teil wird erst nach der Ernte auf den Markt gebracht. Lagerkapazitäten hat der Betrieb ausreichend.

Zu verdanken haben die Feldbauern die gute Ernte vor allem dem Wetter. Nach dem nassen 2017 und zwei Dürrejahren zeigt sich der aktuelle Sommer zur Abwechslung normal. In den Gemarkungen Roskow und Weseram sind bis Juni 260 Millimeter Regen gefallen. Das ist etwa die Hälfte des jährlichen Mittels. Schon die Heuernte auf dem Grünland fiel mit über 5000 Bunde erfreulich gut aus. Zwar war der April trocken, doch Raps, Weizen und Roggen kamen mit der Durststrecke noch zurecht. Dagegen ist das Niederschlagsdefizit in tieferen Bodenschichten noch lange nicht ausgeglichen. „Das gold-gelbe Leuchten der Weizenfelder vor tiefgrünen Maispflanzen zeigt, dass wir endlich wieder einen Sommer haben, wie ihn sich Landwirte wünschen“, freut sich Agrar-Chef Woellner.

Die Weseramer sind im fliegenden Wechsel mit ihren Erntemaschinen aus dem Raps gekommen. 70 Hektar sind noch abzudreschen. Doch die Agrargenossenschaft will das trockene Erntefenster nutzen, um möglichst viel vom Weizen unter Dach und Fach zu bringen. Erleichtert werden die flexiblen Entscheidungen durch den unkomplizierten Umbau der Mähwerke, der nicht länger als eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Bis etwa 22 Uhr werden die Mähdrescher-Fahrer Uwe Klingbeil und Ronny Starke ihre Runden ziehen. Noch am Freitagabend wollen sie von Roskow nach Weseram umsetzen, bevor am Sonntag der erste Regen kommt.

