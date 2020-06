Pritzerbe

Erneut hat sich auf der B 102 in Pritzerbe eine schwerer Unfall ereignet. Dabei erlitt eine Frau schwere Verletzungen. Die 60-Jährige hatte an der Kreuzung Dammstraße/ An der Marzahner Chaussee die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen krachte gegen einen Ampelmast, schleuderte unkontrolliert weiter nach links und überschlug sich.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte holten die Frau aus dem Unfallwrack und brachten sie ins Krankenhaus. Ihr Suzuki war völlig zerstört.

Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Kreuzung zu einem schweren Unfall kam. So prallte ein Wagen im März 2019 ebenfalls dort gegen die Ampel.

Von MAZ