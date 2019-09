Radewege

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Samstag in einem Keller ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich über den Keller im Erdgeschoss des Wohnhauses in der Dorfstraße in Radewege aus. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Brand wurde durch das im Haus wohnende Ehepaar (67 Jahre) bemerkt. Sie riefen die Feuerwehr und konnten das Haus verlassen.

Die Ehefrau musste jedoch mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude ist zu Zeit nicht bewohnbar.

Kriminaltechniker ermitteln die Brandursache. Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZ