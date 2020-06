Amt Beetzsee

Zwei Segler sind am Freitagabend auf dem Beetzsee nahe Brielow in Seenot geraten. Ihr Segelboot kenterte gegen 18.30 Uhr. Die beiden Sportler stürzten ins Wasser. Zeugen sahen den Unfall und alarmierten die Rettungskräfte. Zum Unglücksort eilten die Wasserschutzpolizei, Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und die Brandenburger Berufsfeuerwehr.

So konnten die beiden Segler, über die zur Stunde noch keine weiteren Angaben vorliegen, aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht werden. Rettungssanitäter kümmerten sich um die Sportler. Nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr mussten die beiden aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. „Sie haben viel Glück gehabt, es ist glimpflich verlaufen“, so ein Sprecher der Leitstelle.

Von Marion von Imhoff