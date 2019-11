Kolleginnen mit internationalen Wurzeln

Fohrde

In diesem Jahr hat die Bildungsstätte Villa Fohrde zwei neue Mitarbeiterinnen gewinnen können, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch zusammenarbeiten, als hätten sie dies schon lange praktiziert. Die 23-jährige Juliana Aguilar ist Kolumbianerin und studierte Geologin. Sie arbeitet als Weltwärts-Freiwillige seit zwei Monaten in der Tagungsstätte und bleibt noch bis kommenden August dort. Dann geht ihr einjähriger Freiwilligendienst für Erfahrungssuche im Ausland zu Ende. Anna Merkel, blond und einen Kopf größer als Juliana Aguilar, ist bereits seit Februar als Familienbildungsreferentin in der Villa Fohrde tätig. Die 35-Jährige ist in Stettin geboren. Sie besitzt die polnische und deutsche Staatsbürgerschaft, weil ihre Mutter nach Deutschland heiratete. Zudem hat sie entfernte Familienwurzeln in der Ukraine.

Gekommen ist Anna Merkel aus Göttingen, wo sie Sozialökonomie studierte. Ihre Masterarbeit befasst sich mit Geschlechterforschung. Zehn Jahre lang lebte sie auch in Hamburg. Sie ist angestellt als Projektmitarbeiterin auf einer Teilzeitstelle bis Februar 2021.

Beide Frauen fühlen sich wohl an dem Lern- -und Erholungsort an der Havel. „Ich bin glücklich, hier zu sein, weil meine Aufgaben sehr verschieden sind“, sagt Juliana Aguilar. Sie unterstützt die Organisation und Bildungsarbeit der Begegnungsstätte. „Man lernt so viele Menschen kennen und jeder Mensch ist eine eigene Welt“, sagt die Kolumbianerin. Sie hat bereits 90 Gäste betreut im Team. Soziale Arbeit sei nicht ihr Studienschwerpunkt gewesen, doch auf dem Gebiet Kompetenzen zu sammeln, sei für sie wichtig, sagt sie. Ihren Master möchte sie in Geophysik machen und später vielleicht in einer deutschen Firma arbeiten. Sie möchte sich geologischen Forschungsmethoden widmen.

Eine internationale Organisation hat den Kontakt zwischen der jungen Kolumbianerin und der Villa Fohrde hergestellt. Im letzten Semester ihres Studiums hatte sich Juliana Aguilar um ein Stipendium in Deutschland bemüht. In den vergangenen Jahren waren über diese Kontakte auch solche zu jungen Leuten aus Taiwan, Costa Rica und afrikanischen Staaten geknüpft worden, sodass auch von dort Weltwärts-Freiwillige in der Villa Fohrde arbeiteten.

„Ich halte die Villa für einen idealen Ort, Spaß zu haben und jeden Tag etwas Neues zu lernen“, sagt die Geologin. Das Team sei wie eine Familie, das Arbeiten entspannt, sagt Juliana Aguilar. „Alle schauen, dass es einem gut geht.“ Wenn sich die beiden Frauen gegenseitig beschreiben, sprudeln die Worte. „Uns überraschte, dass Juliana bereits in der ersten Woche sagte, ,okay, ich bin fertig mit meiner Arbeit, was gibt es jetzt an Aufgaben?’ Sie ist superschnell ins Deutsch reingekommen. Es ist schön, weil es dadurch leichter ist, mehr interessante und spannende Aufgaben für sie zu finden“, sagt Anna Merkel. Die Auffassungsgabe der jungen Kolumbianerin sei enorm und der Anspruch an sich selbst sehr hoch. Umgekehrt habe ihr Anna Merkel geholfen, in die deutsche Sprache hereinzukommen, sagt die Geologin, die neben Spanisch auch Englisch fließend spricht.

Auch wenn die Villa Übernachtungsmöglichkeiten für 32 Personen hat, wohnen Anna Merkel und Juliana Aguilar in Brandenburg. Die Jüngere in einer Wohngruppe, die zur Villa gehört, und Anna Merkel in einer eigenen Wohnung. Sie fühle sich sehr wohl in Brandenburg, sagt die Bildungsreferentin: „Das Wasser und ich, wir sind Freunde.“

Von Marion von Imhoff