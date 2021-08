Teltow

Ein Transporterfahrer, der am Donnerstag in Teltow gegen 13.30 Uhr Unfallflucht beging, darf sich auf unangenehmen Besuch freuen. Eine 15-jährige Radfahrerin war offenbar durch seine Schuld verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war sie auf dem Fahrradweg der Schönower Straße in Richtung Lichterfelder Allee unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr kreuzte sie die Fahrbahn auf dem dafür gekennzeichneten Radweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Der Fahrer flüchtete in Richtung Berlin

Die Jugendliche nahm zunächst an, dass der Fahrzeugführer am Fahrbahnrand halten wollte. Dieser fuhr dann jedoch auf der Lichterfelder Allee in Richtung Berlin davon. Am Unfallort verlor sein Fahrzeug jedoch eine Kennzeichentafel. Die Polizei hat eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen. Die Ermittlungen, wer den Transporter zur Unfallzeit gefahren hat, dauern an.

Von MAZonline