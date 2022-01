Bei der Ortsumgehung Rathenow-Premnitz wackelt der Zeitplan

Rathenow/Premnitz

Ende kommenden Jahres könnte es soweit sein und der erste Spatenstich für die Ortsumgehung Premnitz könnte gesetzt werden. Was die Städte Rathenow und Premnitz betrifft, ist das Verfahren fast in trockenen Tüchern.

Der Landesbetrieb Straßenwesen habe ihm mitgeteilt, dass das Planfeststellungsverfahren noch läuft, sagte der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling bei einer Sitzung der Stadtverordneten. Es habe einige Änderungen und Anpassungen gegeben, der Leiter des Landesbetriebes geht davon aus, dass in der zweiten Hälfte 2022 der Planfeststellungsbeschluss erfolgt und mit dem Bau Ende 2023 begonnen wird.

Deutliche Zeichen

Noch hegt Ralf Tebling an dem Ablauf keine Zweifel. Dennoch habe er deutliche Zeichen aus dem Landesbetrieb Straßenwesen erhalten. Frank Schmidt, so Tebling, mache sich Sorgen.

Hintergrund sind Kritik und Widerstand, die sich in der Gemeinde Havelsee gegen das Projekt auftürmen. Konkret geht es um das Teilstück zwischen dem Kreisverkehr Fohrde und der Pritzerber Seekanalbrücke. Mit dem Ausbau der B 102 würde die Brandenburger Straße, die nach Fohrde führt, als Zufahrt geschlossen.

Ohne Zufahrt zur Brandenburger Straße würde es erst über den Kreisverkehr durch die Tieckower Straße zum Fohrder Ortszentrum gehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der bisher über die Brandenburger Straße geleitete Verkehr würde künftig zusätzlich über den Kreisverkehr die Tieckower Straße belasten, wo sich auch die Kita befindet. Betroffen ist insbesondere der Zulieferverkehr für zwei Gewerbebetriebe. Eine praktische Konsequenz hat die Entscheidung schon. Für Discounter Netto kommt eine Ansiedlung in der Brandenburger Straße ohne die Zufahrt nicht mehr in Frage.

Nachdem die Debatte hin und her ging, haben sich nun die Fronten verhärtet. Um die B 102 ausbauen zu können, wäre der Ankauf von Grundstücken notwendig. Dazu haben die Gemeindevertreter von Havelsee Nein gesagt.

Ernste Sorgen

Nun machen sich Ralf Tebling, Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger und Landrat Roger Lewandowski sowie Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller Sorgen, dass der Landesbetrieb als Reaktion auf die Haltung Havelsees auf einen Ausbau der B 102 verzichtet und das Geld lieber in andere Projekte steckt.

In Position bringen

„Wir müssen uns gegenüber der Landesregierung noch einmal klar in Position bringen“ , appelliert der Premnitzer Bürgermeister. Dazu will er mit seinen Amtskollegen Briefe an Infrastrukturminister Guido Beermann und an Wirtschaftsminister Jörg Steinbach schicken. „Das befindet sich gerade in der Absprache“, sagt Tebling. Informiert seien auch die Landtagsabgeordneten aus den Regionen.

Wenn die B 102 bei Fohrde ausgebaut wird, erfolgt auch eine leichte Verlegung und Verbreiterung des Radweges auf 2,50 Meter. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ralf Tebling hat dabei nicht nur seine Stadt im Auge. In der Wirtschaftsregion Westbrandenburg sind die Städte Brandenburg/Havel, Premnitz, Rathenow und der Landkreis Havelland bestrebt, die Wirtschaftsentwicklung voranzutreiben.

Groß denken

„Wir müssen aus dem Grund viel größer denken“, sagt Ralf Tebling. Der Widerstand der Gemeinde Havelsee und ihres Bürgermeisters Günter Noack werde letztlich den Ausbau verzögern, aber nicht verhindern.

Mit dem Ankauf von Grundstücken könne die Planungsphase beschleunigt werden, so Tebling. „Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Grundstücke zu enteignen.“ Allerdings hat es wohl bereits Hinweise aus Fohrde gegeben, dass man sich dagegen vor Gericht wehren wolle. „Das dauert natürlich“, sagt Ralf Tebling.

Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen Quelle: Bernd Geske

Von Rathenow (Kreisel Eichendreieck) soll die Umgehung östlich der B 102 durch Wald und über Felder führen. Angebunden werden das Industriegebiet Heidefeld und der Industriepark Premnitz. Der Abschnitt der Ortsdurchfahrt Fohrde ist 1,4 Kilometer lang und soll teilweise mit Überholspuren ausgestattet werden.

Radweg wird verlegt

Der Radweg erhält eine Breite von 2,50 Metern und einen 75 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn. Dafür muss Land angekauft werden. Die beiden Knotenpunkte zur Pritzerber Straße und zur Bahnhofstraße werden mit Ampeln ausgestattet.

Weitere Gespräche

In dieser Woche gibt es weitere Gespräche, die Ralf Tebling mit Kommunalpolitikern und dem Landesbetrieb Straßenwesen führen will. Notfalls müsse auch noch einmal direkt bei der Landesregierung deutlich gemacht werden, wie wichtig das Projekt ist.

Möglich ist nach Ansicht der Kommunalpolitiker, den Ausbau schrittweise anzugehen. So könne man für die Abschnitte einzeln planen, damit überhaupt schon etwas geschieht. Der Premnitzer Bürgermeister ist auch deswegen verärgert, weil sämtliche Abwägungs- und Beteiligungsprozesse bereits abgeschlossen waren.

Amtsdirektor Guido Müller und der Bürgermeister der Stadt Havelsee, Günter Noack (v.l.) Quelle: privat

Der Direktor des Amtes Beetzsee, zu dem auch die Gemeinde Havelsee mit Fohrde gehört, ist mit den Ausbauplänen ebenfalls unzufrieden. In einer Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren im März 2020 hatte das Amt Beetzsee im Auftrag der Stadt Havelsee Protest eingelegt. Die Abzweigung Brandenburger Straße sollte erhalten bleiben. „An unseren Bedenken hat sich bisher nichts geändert“, sagte Amtsdirektor Guido Müller.

Tebling bleibt zuversichtlich

Für Steffen Scheller, Ralf Tebing, Roger Lewandowski und Ronald Seeger ist klar, dass das Projekt nun zu Ende geführt werden muss. „Wir sind sehr weit und es hat ja auch Geld gekostet“, sagt Ralf Tebing.

Und der Premnitzer Bürgermeister ist optimistisch. „Wir werden jetzt noch einmal alle miteinander reden und dann werden wir sehen, dass es Lösungsansätze gibt. Ich bin da optimistisch.

Von Joachim Wilisch