Mittelmark

Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag um 9 Uhr bei starkem Regen nahe der Abfahrt Brandenburg auf der A 2 ins Schleudern geraten. Der Wagen prallte in die Leitplanken und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Dort blieb das stark beschädigte Fahrzeug liegen. Glücklicherweise wurden keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Der Unfallfahrer kam nach Polizeiangaben nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon, wurde aber von Rettungssanitätern vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet Aquaplaning als mögliche Unfallursache.

Anzeige

Weil zwei von drei Fahrspuren Richtung Hannover gesperrt werden mussten, kam es zu einem Stau.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ