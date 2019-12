Teltow

Die Polizei fahndet nach Nummernschildern. Nachdem einem Autofahrer am Dienstag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr in der Teltower Oderstraße beide Kennzeichen abgeschraubt worden waren, veröffentlichte die Polizei nun ungewöhnlicherweise die Nummer B-EN1052, die an einen Renault Twingo gehört, inzwischen aber vielleicht ein anderes, vielleicht gestohlenen Auto tarnt. Das Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt gewesen.

