Potsdam-Mittelmark

Sie haben mehr als ein Jahr an der Seite der Mitarbeiter des mittelmärkischen Gesundheitsamtes bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geholfen. Jetzt ist der Einsatz an der Corona-Front für die Soldaten der Bundeswehr vorerst beendet. Am Mittwoch wurden die Helfer in Uniform im Gesundheitsamt des Landkreises verabschiedet.

Zuletzt halfen 20 Bundeswehrsoldaten

Vizelandrat Christian Stein (CDU) bedankte sich persönlich bei den Bundeswehrsoldaten, bevor sie verlegt wurden. Zuletzt waren nach Kreisangaben 20 Soldaten bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen eingesetzt. Der Vize-Landrat sprach von einer äußerst wertvollen Unterstützung, Auch Amtsärztin Karen Brinkmann bedankte sich bei den Helfern, die von den Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes zum Abschied Applaus bekamen.

Die Corona-Lage hat sich in den vergangenen Wochen im Landkreis deutlich entspannt. Auch am Mittwoch wurden keine Neuinfektionen in Potsdam-Mittelmark registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt den fünften Tag in Folge 0,0. Die Bundeswehr hat dem Landkreis zum vorläufigen Abschied zugesagt, bei einem erneuten Hilfegesuch wieder zur Stelle zu sein.

Von Jens Steglich