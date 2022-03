Werder

Offenbar aufgrund kurzer Unachtsamkeit beim Spurwechsel verlor eine VW-Fahrerin am Donnerstagabend auf der Bundesautobahn 2 kurz vor der Anschlussstelle Lehnin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie war auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Magdeburg unterwegs und hatte offenbar den Abstand zu dem rechts fahrenden Mercedes-Sattelzug überschätzt. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die junge Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Zeugen leisteten ihr Erste Hilfe und betreuten sie abseits der Fahrbahn, bis Rettungskräfte eintrafen. Diese brachten sie für weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf über 6000 Euro geschätzt.

