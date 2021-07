Buckautal

Ein fröhliches weißes Einhorn blickt von der Wand in Richtung Doppelstockbetten. Fünfzehn Jahre lang ziert es schon eines der Ferienzimmer auf dem Gestüt Buckautal, gemalt von einem der jungen Pferdenarren, die hier, mitten im Naturpark Hoher Fläming, Reiterurlaub machen. Bis zu fünfzehn kleine Gäste pro Woche übernachten in den Ferien ohne Eltern auf dem Hof von Birgit und Thomas Rathke und lernen auf den meist selbst gezogenen Deutschen Reitponys das Einmaleins des Reitens. Das Gestüt im Ortsteil Buckau liegt direkt am Naturpark-Reitrundweg Hoher Fläming und ist auch eine Station für Wanderreiter.

Zu Pferd von Bayern bis an die Nordsee

„Wir hatten mal einen Wanderreiter da, der ist unten in Bayern gestartet“, erzählt Thomas Rathke. „Und dann haben wir am Schluss noch eine schöne Karte aus Sankt Peter Ording gekriegt.“ Das Gestüt Buckautal: Ein gut angebundener Zwischenstopp für den rüstigen Rentner zu Pferd. Rund 110 Kilometer umfasst der Naturpark-Reitrundweg Hoher Fläming, der von Buckau über Groß Briesen und den Töpferort Görzke führt. Gekennzeichnet ist die Route mit grün-weißen Schildern. Darauf zu sehen: Ein Specht, der auf einem Hufeisen thront. Die GPS-Koordinaten der erstmals 2004 ausgeschilderten Reitroute können auf der Seite des Landkreises Potsdam-Mittelmark heruntergeladen werden. Auf einem Flyer findet sich das gesamte Reitwegenetz in der Region, zusammen mit Höfen, in denen Wanderreiter und ihre Vierbeiner einkehren können. Derzeit nehmen laut einer Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sieben der vierzehn Betriebe aus dem etwas in die Jahre gekommenen Flyer Reitwandergäste auf. Vier weitere Pferdehöfe in Borne, Reetzerhütten und Brück seien neu als Unterstützer des Projekts hinzugekommen.

Das Gestüt Buckautal liegt im Naturpark Hoher Fläming und ist angebunden an ein weit verzweigtes Reitwegenetz. Quelle: Jessica Kliem

Realistisch bleiben bei der Streckenplanung

Wer sich mit seinem Pferd auf Fläming-Tour begeben will, sollte die Höfe vorher einmal abtelefonieren, rät Thomas Rathke. Und realistisch bleiben bei der Wahl der Strecke. Rund 30 Kilometer am Tag könnte ein durchschnittlich geübtes Reiter-Pferd-Paar einplanen. Die ausgeschilderte Reitwanderroute zeichnet sich dabei durch viele Wege über märkischen Sandboden aus. Schonender Untergrund für empfindliche Pferdehufe. Auch wenn in den vergangenen Jahren auf manchen der gekennzeichneten Strecken Naturstein aufgebracht wurde, um im Wald Zufahrtswege für die Feuerwehr zu schaffen. Der Landkreis prüft hier mit neuen Routen nachzubessern.

Fester Tagesplan für die Ferienkinder

Rathke, der auf seinem Hof Reitunterricht bis zur schweren Klasse S gibt, empfiehlt Reitgästen dann auch, das abseits des Rundkurses weit verzweigte Netz an Reitwegen im Fläming zu nutzen. „Ich sage immer, das ist wie ein Spinnennetz. Wenn ihr einmal nach rechts abbiegt und dann links, dann seid ihr auf dem nächsten Weg.“ Reiter, die mit eigenem Pferd anreisen, können in einer der vier Ferienwohnungen auf dem Hof unterkommen, um von Buckau aus die abwechslungsreiche Landschaft des Flämings hoch zu Ross zu erkunden. Oder aber in der Reithalle des Gestüts trainieren. Erwachsene, die ohne eigenen Vierbeiner auf dem Gestüt Urlaub machen, müssen hier erstmal ihr reiterliches Können auf einem der hofeigenen Pferde beweisen. Sattelfest sollte man schließlich sein, bevor es im Galopp durch den Fläming geht. Für die jungen Gäste ab acht Jahren, die auf dem Gestüt Buckautal ohne Begleitung ihre Ferien verbringen, stehen täglich Reitstunden auf dem Plan. Neben Aufgaben wie Hufe auskratzen, Striegeln, Ponys von der Weide holen oder auch mal Frühstück vorbereiten. „Die haben ihren richtigen Tagesablauf und wir haben immer so Dienste eingeteilt“, erzählt Thomas Rathke. „Um acht ist Frühstück. Um halb neun ist Zähneputzen. Um neun oder um zehn ist die erste Reitstunde.“

Mehr Infos zum Gestüt Buckautal gibt es online unter www.gestuet-buckautal.de

Von Jessica Kliem