Berauschter Fahrer rauscht in Treuenbrietzen in Polizeikontrolle 

Treuenbrietzen

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein Autofahrer, den Polizisten in Treuenbrietzen aus dem Verkehr gezogen haben. Dort war der 36-Jährige am Montagabend, gegen 20.15 Uhr, in der Leipziger Straßen in eine Kontrolle geraten.

Der VW-Fahrer haben drogentypische Auffälligkeiten gezeigt. Der Verdacht bestätigte sich. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. Den berauschten Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Von MAZ