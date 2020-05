Auf dem Rad an den blühenden Obstbäumen vorbei

Potsdam-Mittelmark

Der Frühling ist im Potsdamer Umland zurückgekehrt – nicht nur meteorologisch. Die erneute Lockerung der Ausflugsbeschränkungen in der Corona-Zeit lässt das öffentliche Leben allmählich wieder aufblühen. Nach längerer Abstinenz will vielleicht mancher an diesem Wochenende in die Natur vor seiner Haustür hinaus und sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad neu entdecken. Die MAZ gibt dazu ein paar Tipps.

Ein Spaziergang im Park

Bei einem Spaziergang um den Haussee im Park von Petzow trifft der Besucher überall auf die einzigartige Kunst des Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné. Das Schloss und das Waschhaus im Park können zwar bislang nur von außen besichtigt werden. Dafür ist die benachbarte Schinkelkirche geöffnet, von deren Turm sich ein herrlicher Ausblick auf den gesamten Park bietet.

Bilder in der Schinkelkirche

In der Kirche ist außerdem die Ausstellung des früheren Potsdamer Architekten Karl-Heinz Birkholz zu sehen. Zu seinem 90. Geburtstag zeigt er der Öffentlichkeit einen Querschnitt seines gesamten Schaffens – Malerei und Grafik im Ruhestand. Wegen der Corona-Krise musste die Schau schon kurz nach ihrer Eröffnung geschlossen werden, so dass sie jetzt für Besucher noch verlängert wurde.

Durch die „Obstkammer Berlins “

Auch wenn das Baumblütenfest in Werder in diesem Jahr ausfiel, muss niemand auf die schon legendäre Blütenpracht verzichten. Wer die insgesamt 16,5 Kilometer des Obstpanoramaweges zu Fuß oder mit dem Rad nicht scheut, wird mit einer unvergesslichen Tour durch die „Obstkammer Berlins“ belohnt. Seit mehr als einhundert Jahren versorgt die Werderaner Region die Hauptstadt mit frischem Obst.

Zum Lilienthal-Denkmal nach Derwitz

Von Petzow aus führt der Weg über Glindow und Derwitz nach Krielow. Unterwegs begegnet man dem Naturschutzgebiet „Glindower Alpen“, das beim einstigen Tonabbau entstand. Mehr über die Geschichte der Ziegeleiherstellung in der Region könnte das Ziegelleimuseum in Glindow erzählen. Noch aber ist es wegen der Corona-Gefahr geschlossen. Dafür lohnt sich in Derwitz ein Selfie vor dem Denkmal des Teltower Bildhauers Wilfried Statt für den Flugpionier Otto Lilienthal, der sich dort mit seinem Fluggerät erstmals in die Lüfte erhob.

In Derwitz erinnert ein Denkmal an den ersten gelungenen Flugversuch des Flugpioniers Otto Lilienthal. Quelle: Archiv/Angelika Stürmer

Eher bodenständig blieb der Dichter Theodor Fontane bei seinen Wanderungen rund um den Schwielowsee. Mit dem Rad und einer Lauschtour-App des Tourismusvereins Schwielowsee kann man seinen Spuren um den See folgen. Die Strecke ist rund 20 Kilometer lang. An 19 Hörstationen erfährt der Radwanderer aus Geschichten, Anekdoten und Interviews von Fontanes Wanderungen zu jener Zeit.

Fontane per App erlauschen

Dazu muss die Lauschtour-App kostenlos aufs Handy heruntergeladen werden (Apple Appstore oder Google Play). Auf der Infotafel der Tourist-Information in der Straße der Einheit 3 in Caputh befindet sich der dazugehörige QR-Code. Dann wird die Tour „Lauschpunkte am Schwielowsee und in Werder ( Havel)“ gestartet. Ist die GPS-Funktion aktiviert, weist die App per Audiokommentar den Weg und die Minireportagen starten, wenn sich die Besucher der jeweiligen Sehenswürdigkeit nähern. Ein kurzer „Ping“-Ton kündigt das an.

Landschaft liegt dem Wanderer zu Füßen

Die Tour führt unter anderem auch an Ferch vorbei, wo Tilo Gragert wieder seinen Bonsai-Garten geöffnet hat. Von der Aussichtsplattform auf dem Fercher „Wietkiekenberg“ aus liegt dem Wanderer eine reizvolle Landschaft zu Füßen, und während der Ausflügler in der Handweberei in Geltow noch auf seinen „Kuchen to go“ wartet, kann er dem Klappern der historischen Webstühle zuhören.

Von der Aussichtsplattform auf dem Fercher „Wietkiekenberg“ aus liegt dem Wanderer eine reizvolle Landschaft zu Füßen. Quelle: Archiv

Das Smartphone ersetzt derzeit auch auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf die persönlichen Rundgänge des Friedhofverwalters Olaf Ihlefeldt und des Gästeführers Gerhard Petzholtz mit interessierten Besuchern. „Wer sich an die Abstandsregeln hält, kann sich mit der Friedhofs-App über einen Teil des Kirchhofes führen lassen“, sagt Ihlefeldt. An den letzten Ruhestätten von Engelbert Humperdinck, Friedrich Wilhelm Murnau, Manfred Krug und Dieter Thomas Heck erfahren die Besucher Interessantes über die Prominenten. Über einen QR-Code am Eingang können sich die Besucher in die Friedhofs-App einloggen und sich mit Bild und Ton Infos holen. Die App steht auch offline zur Verfügung. Es lohnt sich, die Führung schon am heimischen PC unter www.wo-sie-ruhen.de aufs Smartphone zu laden.

Von Heinz Helwig