Mittelmark

Jedes 20. Kind in Potsdam-Mittelmark lebt in armen Verhältnissen. Das geht aus einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung hervor, deren Ergebnisse in dieser Woche präsentiert worden sind. Demnach waren mit Stand Dezember 2019 4,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren von Armut betroffen. Der Wert ist im Vergleich zu früheren Untersuchungen deutlich kleiner geworden – 2014 lag der Wert noch bei 8,1 Prozent, im Dezember 2012 gar bei 15,1 Prozent.

Im Brandenburg-Vergleich steht der Kreis gut da, der landesweite Durchschnittswert liegt bei 12,3 Prozent. Potsdam-Mittelmark liegt mit weitem Vorsprung vor allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg auf dem ersten Platz. In der Uckermark liegt der Armutsanteil zum Beispiel bei 20,6 Prozent, in Ostprignitz-Ruppin gelten 12,7 Prozent der Kinder als arm, in Oberhavel 8,7 Prozent. Für Brandenburg an der Havel verzeichnet die Studie 24,9 Prozent. Deutschlandweit wächst jedes fünfte Kind in Armut auf.

Anzeige

Kinder gelten als arm, die in einem Haushalt leben, der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch – also Hartz IV – bezieht. Sie gelten auch dann als armutsgefährdet, wenn sie in Haushalten leben, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung seien besonders Kinder und Jugendliche in alleinerziehenden Familien betroffen. Auf Grundlage der Studie könne belegt werden, dass Armut Kinder und Jugendliche begrenze, beschäme und ihr Leben bestimme. Sie haben seltener einen Rückzugsort oder einen ruhigen Ort zum Lernen zuhause, sie sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, in vielen betroffenen Familien fehle ein Auto, und sie haben öfter keinen Computer mit Internet, können seltener neue Kleidung kaufen oder in den Urlaub fahren, und überhaupt haben sie seltener Gelegenheit, etwas mit Freunden zu unternehmen.

Die Stiftung geht zudem davon aus, dass die momentane Coronakrise sich auch auf die Entwicklung der Kinderarmut auswirken werde. Die Armut werde wieder steigen, ebenso wie die Bildungsungleichheit unter den jungen Leuten.

Von Philip Rißling