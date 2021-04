Betroffenheit und Trauer: Plötzlicher Tod von Udo Zeller bewegt die Menschen in Mittelmark

Bad Belzig

Sie sind fassungslos, bestürzt oder einfach nur traurig: Unzählige Menschen bewegt der plötzliche Tod von Udo Zeller. In Posts und Kommentaren nehmen sie Anteil am tragischen Schicksal des Bad Belzigers. Er war völlig überraschend am Osterwochenende an einem Herzinfarkt gestorben und wurde nur 55 Jahre alt. Udo Zeller war seit 2004 hauptamtlicher Behindertenbeauftragter des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Udo Zeller bei einer Kreistagssitzung im Mai 2020 in Bad Belzig. Er konnte mit seinem E-Bike barrierefrei bis in den Sitzungssaal der Alber-Baur-Halle fahren. Quelle: Archiv/Frank Bürstenbinder

„Ich persönlich kenne niemanden im Fläming, der Udo Zeller nicht kannte, mindestens vom Namen her. Sein Wirken brachte das mit sich...“, erinnert sich Matthias Rottler in der Facebookgruppe Bad Belzig. „Ich selbst hatte vor 20 Jahren das erste Mal das Vergnügen und dann – weil gemeinsam im Chor gewesen – immer wieder und wieder, auch als wir in Grubo unseren Reit-Therapie-Hof hatten und es um die Behindertenarbeit ging, war er Ansprechpartner und Ratgeber“, berichtet Rottler.

Monika Garliganik ist ebenfalls geschockt. „Das tut mir sehr, sehr leid und ich bin natürlich auch sehr traurig“, schreibt sie.

„Bin sehr traurig, meine herzliche Anteilnahme. Habe Udo als tollen Typen, immer mit einem tollen Spruch in Erinnerung“, teilt Bernhard Dähne mit. „Mach’s gut...“

„Ein großartiger Mensch ist gegangen“

Susann Junge ist ebenfalls traurig. „Ein großartiger Mensch ist gegangen. Ich denke, auf seine Weise wird er zurückkommen und auch in vielen Erinnerungen lebendig sein“, ist sie sich sicher. „Er glaubte ja an Wiederkehr und so einen hat die Welt grad bitter nötig“, ergänzt Matthias Rottler.

Ilona Eggenstein erinnert sich an die Höflichkeit von Udo Zeller. „Ein ’Hallo, Frau Nachbarin’, zauberte immer ein breites Lächeln in mein Gesicht! Wir hatten erst kurz vor Ostern ein langes Gespräch über seine Pläne, Träume, aber auch seine Sorgen!“, berichtet sie auf Facebook. „Es ist unfassbar.“

Sascha Trommer hat ihn ebenfalls als Nachbar erlebt. „Auch wenn wir uns über die Gestaltung unseres Gartenzauns nicht ganz einig waren, so hattest du immer ein paar liebe Worte. ’Na Nachbar, alles ok bei euch?’ Das kommt nun nie wieder. Mach’s gut Udo.“

Udo Zeller bei einem Besuch auf dem Schilf-Erlebnissteg in Pritzerbe im April 2015. Quelle: Archiv/V. Maloszyk

Doreen Rohde hat Udo Zeller als einen hilfsbereiten Menschen erlebt. „Dank ihm wohne ich mit meiner Tochter seit 2008 hier. Er hat uns geholfen, eine behindertengerechte Wohnung zu finden“, schreibt sie. „Lebe wohl und wie immer zu früh.“

Koepi Rene hat Udo Zeller als Sportler gekannt. „Du wirst uns als Freund und Unterstützer fehlen, der den Rollstuhlbasketball in der Region bekannt gemacht hat, mit den Turnieren“, schreibt er.

Ähnlich sieht es Amélie Kowallek. „Unvergessen die Segeltörns mit Ihm und der Wappen von Ueckermünde, das Singen, Rollstuhlbasketball...“, heißt es in ihrem Post. „Seine immer fröhliche Stimmung wird uns allen fehlen!“, erklärt Cindy Henning.

„Mein Beileid der Familie“, schreibt Hussein Almula. Und Bea Bel: „Ich habe keine Worte. Nur Tränen.“

Larissa Schmidt drückt in ihrem Facebookpost aus, was viele Menschen empfinden: „Udo Zeller, du wirst immer in unserem Herzen weiter leben und wir werden dich immer in Erinnerung behalten.“ Genauso formuliert es auch Bettina Jung. Und Maligo Margrit Heinen schreibt: Gute Reise – wünsche Dir schöne Klänge auf Deinem Weg.“

Von Hermann M. Schröder