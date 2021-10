Betrunken in Werder auf der Straße gelegen

Werder

Polizeibeamte haben Mittwochnacht in Werder einen umsichschlagenden Mann festgesetzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der erheblich betrunkene 29-Jährige lag verletzt auf der Brandenburger Straße. Als Rettungskräfte und Polizei eintrafen, gab er an, gestürzt zu sein. Gegen die Hilfe der Sanitäter wehrte er sich indem er sie bespuckte und nach ihnen trat.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizeibeamten legten ihm daraufhin Handschellen an. Er wurde mit einem Rettungswagen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus transportiert Auf der Fahrt bedrohte einen Beamten. Gegen den Mann wird nun Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Bedrohung erstattet.

Von MAZonline