Betrunkene Autofahrerin kracht bei Saarmund gegen Alleebaum

Nuthetal

Auf der Landesstraße L 77 zwischen Philippsthal und Saarmund ist am Dienstag gegen 17 Uhr eine Autofahrerin gegen einen Baum geprallt. Sie war in Richtung Saarmund unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo das Fahrzeug gegen einen Baum krachte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Vortest erhärtete den Verdacht auf Alkoholkonsum. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro.

Von MAZonline