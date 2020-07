Nuthetal

Mit 2,45 Promille in der Atemluft wurde eine 62-Jährige auf der Autobahn 115 gestoppt. Nachdem Zeugen gemeldet hatten, dass ein Audi in deutlichen Schlangenlinien über das Dreieck Nuthetal fuhr, kontrollierten Autobahnpolizisten den Wagen auf dem Parkplatz Parforceheide in Fahrtrichtung Berlin. Die Beamten ordneten für die stark alkoholisierte Frau eine Blutprobe an und stellten die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 62-Jährige.

Von MAZonline