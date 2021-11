Teltow

In der Gonfrevillestraße am S-Bahnhof Babelsberg versuchte am Sonntagabend ein angetrunkener Mann, Fahrräder zu stehlen. Die Polizisten stellten einen 33-Jährigen, der versuchte, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Ein Atemtest ergab 1,77 Promille. Bei dem ukrainischen Staatsbürger wurde zur Verfahrenssicherung eine Sicherheitsleistung erhoben, danach wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von MAZonline