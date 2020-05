Bei Trunkenheitsfahrt in Roskow stirbt die Freundin: Fahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Brandenburg/H

Wie ist ein junger Mann zu bestrafen, der mit Alkohol am Steuer seine Freundin tot gefahren und sich selbst schwer verletzt hat? Einen Mann, der sich seither größte Vorwürfe macht und seine Schuld nicht loswird.

Alkoholbedingte Fahruntauglichkeit und zu hohe Geschwindigkeit. Das Jugendschöffengericht Brandenburg hat den inzwischen 22-Jahre alten Unglücksfahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung und zu einer Schmerzensgeldzahlung verurteilt.

Berufung vor dem Landgericht

Aber das ist nicht das letzte Wort. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ist in die Berufung gegangen. Die zuständige Jugendstrafkammer des Landgerichts Potsdam hat allerdings noch keinen Termin anberaumt, an dem der traurige Fall verhandelt wird.

Am späten Abend des 10. Juli 2018 hatte das Grauen seinen Lauf genommen. Viel zu schnell fährt der damals 20 Jahre alte Mann mit seine vier Jahre jüngeren Freundin auf dem Beifahrersitz in den Ort Roskow ( Potsdam-Mittelmark) hinein.

Mit Hubschrauber in die Klinik

Dort verliert er die Kontrolle über seinen Ford Focus. Das Auto prallt gegen drei Straßenbäume. Die Beifahrerin wird aus dem Fahrzeug geschleudert. Die junge Frau wird unter dem Autowrack begraben, sie stirbt.

Der Unfallfahrer wird in den Trümmern eingeklemmt. Er überlebt mit schweren Verletzungen, wird in jener Nacht mit dem Hubschrauber in ein Berliner Unfallkrankenhaus geflogen.

Nach zwei Stunden noch 1,14 Promille

Wie sich schnell herausstellt, ist der Fahranfänger betrunken Auto gefahren. Zwei Stunden nach dem Unfall wird ein Alkoholwert von 1,14 Promille ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft klagt ihn daher wegen fahrlässiger Tötung an. Im Strafverfahren vor dem Jugendschöffengericht wird die Vorgeschichte etwas aufgehellt.

Der inzwischen 22 Jahre alte Mann kam an jenem Sommertag von der Frühschicht und fuhr zu seinem Fußballverein, um dort mit Freunden und seiner Partnerin ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft anzuschauen.

Gegen drei Bäume gefahren

An den Unfallhergang auf der anschließenden Heimfahrt kann sich der Angeklagte offenbar nicht mehr erinnern.

Die Polizeidirektion West berichtete seinerzeit, dass der Fahrer gegen 23.30 Uhr in Roskow mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkommt, als er die erste Linkskurve durchfährt.

Der Ford Focus stößt nacheinander mit drei Straßenbäumen zusammen. Der zweite Aufprall ist so groß, dass das Auto in zwei Teile gerissen wird. Am dritten Baum kommt das Wrack schließlich zum Stehen.

Ein Treffen mit der Mutter des Mädchens

Die aus Wustermark stammende 16 Jahre alte Beifahrerin erliegt trotz intensiver Bemühungen der Rettungskräfte und Ärzte noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Brandenburg befindet sich der junge Mann noch in psychologischer Behandlung. Auch er trauert. Einmal hat er sich mit der Mutter der getöteten Freundin getroffen.

Beide sind gemeinsam zum Friedhof gegangen. Doch für die beiden Menschen ist jeder weitere Kontakt unerträglich. Die Eltern des Mädchens sind im Gerichtsverfahren Nebenkläger.

Immer mit der Schuld leben

In seinem Urteil hält das Jugendschöffengericht dem Angeklagten zugute, dass er strafrechtlich nicht vorbelastet ist.

Das Gericht berücksichtigt beim Strafmaß zudem, dass er seine Freundin verloren hat, er selbst verletzt wurde und seine erheblichen psychischen Beeinträchtigungen anhalten. Er müsse vermutlich immer mit der Schuld leben, einen Menschen getötet zu haben.

Der Angeklagte hat sich nach Angaben des Gerichts im Prozess sehr reumütig geäußert bis hin zur Selbstverachtung.

Eltern sollen Schmerzensgeld bekommen

Zu der einjährigen Bewährungsstrafe kommt nach dem erstinstanzlichen Urteil ein Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro, dass der Angeklagte an die Eltern des Mädchens zahlen soll.

Was die Höhe angeht, hat das Gericht die psychischen und psychosomatischen Schäden des Mannes berücksichtigt sowie dessen monatelange Krankschreibung und den Umstand, dass er sich noch in Behandlung befindet.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte eine höhere Freiheitsstrafe beantragt, nämlich ein Jahr und sechs Monate zur Bewährung. Außerdem forderte sie ein Schmerzensgeld von 20 000 Euro.

Ständige Erinnerung an das Unglück

Der Unfallfahrer wird in seinem Heimatort im Übrigen beständig an die Katastrophe erinnert. Denn an der Unfallstelle steht ein Kreuz für das Opfer.

Traumatisch war der schreckliche Unfall nicht nur für den Unfallverursacher. Zwei Seelsorger hatten in jener Nacht die geschockten Helfer unterstützt: Feuerwehrleuten aus Roskow, Weseram, Lünow, Päwesin und Riewend.

Von Jürgen Lauterbach