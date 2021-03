Werder

Auf der Phöbener Straße ist am Sonntagmittag ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein VW-Fahrer die Otto-Lilienthal- Straße und wollte an der Kreuzung Phöbener Straße nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den auf dem Radweg fahrenden Radler und es kam zur Kollision. Der 46-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Verdächtige Tüte in Mülleimer geworfen

Der 36-jährige VW-Fahrer hatte sich nach dem Unfall zu Fuß zu einer nahegelegenen Tankstelle begeben, wo ihn Polizeibeamte dann dabei beobachteten, wie er eine Tüte mit betäubungsmittelähnlichem Inhalt in einen Mülleimer warf. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille, und dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es wurde zudem eine Blutprobe durchgeführt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 2000 Euro. Sowohl der PKW als auch das Fahrrad waren nicht mehr fahrbereit. Wegen des Unfalls war die Phöbener Straße zeitweise gesperrt.

Von MAZonline