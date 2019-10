Bewegung im Asbest-Skandal: Fünf Männer sind tatverdächtig

Mittelmark

Von den Behörden ist Waldbesitzer Andreas Adel aus Bensdorf tief enttäuscht. Über vier Monate nach dem Kriminelle tonnenweise Asbestplatten an zahlreichen Orten in freier Natur entsorgten, liegen immer noch mehrere Big Bags mit dem DDR-Baumaterial bei Vehlen unter seinen Kiefern nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt – markiert mit rot-weißem Flatterband.

Im Stich gelassen

„Ich habe etliche Telefonate geführt. Forstbehörde, Ordnungsamt – niemand fühlt sich zuständig“, beklagt sich Adel gegenüber der MAZ. Problem: Wo erst einmal illegale Abfallberge entstehen, kommt schnell neuer Dreck hinzu. Inzwischen wurde neben den Asbestplatten Hausmüll abgeladen, den Adel auf eigene Kosten entsorgt hat. Das funktioniert mit den schwergewichtigen und gesundheitsgefährlichen Platten, mit denen einst Stallanlagen eingedeckt wurden, nicht.

Die mit Asbest gefüllten Säcke auf dem Betriebsgelände der Agrargenossenschaft in Rogäsen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Während Adel und andere betroffene Waldeigentümer im Westen Potsdam-Mittelmarks noch immer auf praktische Hilfe für eine fachgerechte Entsorgung warten, ist in die kriminalistische Aufarbeitung des länderübergreifenden Umweltskandals Bewegung gekommen. Nach Ermittlungen des Fachkommissariats für Umweltdelikte der Polizeiinspektion Stendal hat sich der Verdacht gegen fünf Männer im Alter zwischen 29 und 59 Jahren erhärtet, die allein im Nachbarkreis Jerichower Land an elf verschiedenen Orten insgesamt 62 Tonnen Asbestplatten abgekippt haben sollen.

Die selbe Gruppe

Es ist sehr wahrscheinlich die selbe Gruppe, die sich im Mai diesen Jahres bei Vehlen, Wollin, Groß Briesen, Boecke, Fohrde, Klein Behnitz und anderen westbrandenburgischen Gemarkungen weiterer asbestverseuchter Ladungen entledigt hat. Insgesamt dürfte es sich ebenfalls um dutzende Tonnen handeln. Möglicherweise sind noch nicht einmal alle Ablageorte bekannt.

Fundort Wollin: In diesen sogenannten Big Bags befindet sich der illegal in Wäldern entsorgte Asbest, der bei Dachsanierungen anfiel. Quelle: Christian Griebel

Mit den Ermittlungen ist auf Brandenburger Seite das Landeskriminalamt beschäftigt, das die Akten Mitte September an die Potsdamer Staatsanwaltschaft übergeben hat. Zu Details des noch laufenden Verfahrens gibt sich das LKA zugeknöpft, anders als die Behörden auf Anhaltiner Seite. Immerhin wollen die Staatsanwaltschaften aus beiden Ländern ihre Ermittlungsergebnisse abgleichen, um den Tatverdächtigen weitere Abladeorte nachzuweisen. „Der zuständige Staatsanwalt steht in engem Kontakt zu seinem Kollegen in Sachsen-Anhalt“, bestätigte Sigrid Komor, Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft, der MAZ.

Für Subunternehmen tätig

Die Ermittler in Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass die im Jerichower Land entdeckten Asbestplatten von den Dächern eines Landwirtschaftsbetriebes in Brandenburg stammen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um fünf rumänische Staatsbürger, die für eine in Nordrhein-Westfalen ansässige Firma den Abbau und die Entsorgung des asbestverseuchten Materials in der Agrargenossenschaft „Fiener Bruch“ in Rogäsen besorgen sollten. Diese Firma war wiederum Subunternehmer für eine niedersächsische Firma, die als Generalauftragnehmer mit der Installation von Solaranlagen auf den Dächern beauftragt worden war.

Polizeieinsatz gegen die Tatverdächtigen in Rogäsen Quelle: Frank Bürstenbinder

Allerdings wurden die in Spezialsäcke verpackten Platten aus Wellasbest nicht vorschriftsmäßig entsorgt, sondern weitläufig in der freien Landschaft abgekippt. Wegen der „massiven Umweltgefährdung“ droht den Männern bei einer Verurteilung ein Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Schon im Mai hatte Reinhard Schlieper, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft „Fiener Bruch“ betont, dass sein Betrieb nichts mit den Entsorgungswegen des Subunternehmens zu tun hat.

Dächer werden vermietet

Hintergrund für die Dachsanierungen in zahlreichen Landwirtschaftsbetrieben sind sogenannte Investorenmodelle, bei denen die Unternehmen große Dachflächen vermieten. Dienstleister demontieren den DDR-Asbest und belegen die neuen Dächer mit Photovoltaikanlagen. Die Auftraggeber kommen so in den Genuss sanierter Dächer. Das ungeliebte Material, dessen Entsorgung aufwendig und teuer geworden ist, werden sie auf diese Weise auch los. Welche Rolle der Arbeitgeber der tatverdächtigen Männer im Asbestskandal spielt, muss das weitere Verfahren erst noch zeigen.

