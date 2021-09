Kleinmachnow

Mit zwei Apps fördert die Kleinmachnower Bibliothek jetzt das Lesen bei Kindern: „tigerbooks“ bringt die Geschichten beliebter Kinderbuch-Helden auf Smartphones und Tablets, mit „Onilo“ können sich Kinder animierte Bilderbücher vorlesen lassen oder selber lesen lernen. Das neue Angebot für Kinder von zwei bis zehn Jahren ist für Kleinmachnower Bibliotheksnutzer kostenlos.

Die werbefreie App „tigerbooks“, die für Android und iOS kostenlos geladen werden kann, macht das Lesen durch zusätzliche Lern- und Lesespiele, eine Vorlesefunktion, Animationen und einen Audiorekorder noch zusätzlich unterhaltsamer. So können die Kinder in der App nicht nur lesen, sondern auch den Text auch vorlesen lassen. Die Bücher können online und offline genutzt werden. Unter ihnen finden sich auch viele beliebte Helden aus den gedruckten Büchern, so etwa Conni, Bibi & Tina, Yakari, das Sams, der Regenbogenfisch, die kleine Raupe Nimmersatt, Prinzessin Lilifee, Pettersson & Findus und die Olchis. „Tigerbooks“ ist ein Tochterunternehmen des Kinderbuchverlages Friedrich Oetinger.

Bei der Anmeldung in der App wählt der Nutzer den Namen seiner Bibliothek in einem Auswahlmenü aus und loggt sich dann mit den Userdaten ein, die er bei der Kleinmachnower Bibliothek hat. Rund 6000 Kinderbuchtitel stehen dann innerhalb einer Woche Ausleihdauer zur Verfügung. Eine erneute Ausleihe des TigerBooks-Zugangs ist nach Ablauf der Frist möglich. Allerdings können auch einmal alle in der Bibliothek vorhandenen Zugänge für die App zur gleichen Zeit „ausgeliehen“ sein.

Für die App „Onilo“ erhalten Kinder über die Bibliothek einen „Schülercode“ für die jeweilige Boardstory, also das betreffende Bilderbuch, das dann für 14 Tage lang digital „ausgeliehen“ wird. Die Boardstory kann am Computer oder Mobilgerät angeschaut werden.

Von MAZ Online