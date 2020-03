Polizei: Familien reißen sich offenbar zusammen

Brandenburg/H

Die Polizei muss immer mal wieder in der Stadt Brandenburg und der weiteren Region zu Fällen häuslicher Gewalt ausrücken. Doch die Zahl der Handgreiflichkeiten in Familien sei in den vergangenen Tagen eher zurückgegangen, sagt Dienstgruppenleiterin Sandra Kose von der Polizeidirektion West am Samstag der MAZ. Eine Zahl dazu nannte sie aber nicht. „Es ist so, als würden sich die Menschen jetzt eher zusammenreißen“, so die Polizeihauptkommissarin.

Zuletzt war die Brandenburger Polizei zu einem Paar ausgerückt, dass zunächst friedlich beieinander saß, um sich dann nach gemeinsam getrunkenen Alkohol heftig zu streiten und zu attackieren.

Christel Mück-Hannemann, die Leiterin des Brandenburger Frauenhauses, warnte indes in einem Gespräch mit der MAZ vor einer Zunahme häuslicher Gewalt angesichts der Konktaktsperre und der Aufforderung, zuhause zu bleiben als Schutz vor einem weiteren Ausbruch des Corona-Virus. Die Maßnahmen gegen einen Anstieg von Covid-19-Fällen selbst kritisierte sie nicht. Diese seien nötig. Doch für Familien sei das oftmals auch eine belastende Situation. Auch andere Experten warnen vor mehr häuslicher Gewalt in Zeiten der Pandemie.

Von Marion von Imhoff