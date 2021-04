Stahnsdorf

Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) fordert Landrat Wolfgang Blasig (SPD) auf, den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zu bestellen – Blasig nimmt diese Aufforderung aber nicht ernst. Dafür lässt er durchblicken, dass schon bald die Impfreihenfolge gelockert werden könnte.

Dem Beispiel des Landkreises Märkisch-Oderland soll Potsdam-Mittelmark folgen, fordert Bürgermeister Albers: Er will, dass Blasig es seinem Amtskollegen Gernot Schmidt (SPD) gleichtut und Sputnik V bestellt. So soll die schleppende Impfaktivität im Kreis beschleunigt werden. „Wenn die Europäische Union, der Bundesgesundheitsminister und das Land Brandenburg nicht handeln, müssen die Landkreise mit ihren Gesundheitsämtern tätig werden“, so Albers. Sputnik V sei seit Monaten erfolgreich im Einsatz. „Die Verschleppung der Zulassung im Interesse europäischer Pharmakonzerne ist vor dem Hintergrund der Gefährdung der Gesundheit der deutschen Bevölkerung nicht länger hinnehmbar.“

Blasig: „Habe das für einen Scherz gehalten“

Albers fordert, dass Blasig unverzüglich Gespräche mit der russischen Botschaft aufnimmt. Der Landrat ist gelassen: „Wenn Albers das ernst meint, mache ich mir wirklich Sorgen um seinen Zustand. Ich habe das eigentlich für einen Scherz gehalten.“ Auch für Schmidt hat er klare Worte bezeichnet es als „Irrsinn, was er da von sich gegeben hat.“ Solche Aussagen würden aber zeigen, wie die Nerven mittlerweile blank lägen. „Aber wenn man tätig werden möchte, sollte man das besser koordiniert machen und nicht falsche Hoffnungen wecken.“

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) erwartet, dass schon demnächst mehr Impfwillige drankommen. Quelle: Thomas Wachs

Der Landrat interpretiert den Ruf nach Sputnik V als Ausdruck von Hilflosigkeit, denn es gebe keine Rechtsgrundlage, auf der ein Landkreis Covid-19-Impfstoff bestellen könnte. „Und im Moment ist Sputnik V auch noch nicht zugelassen, weil die Daten nicht vollständig waren.“ Man könne nicht einfach einen Impfstoff ohne Zulassung einsetzen, nur, weil er seit einigen Monaten in anderen Ländern genutzt werde.

Was der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschlagen habe – nämlich sich im Vorfeld bestimmte Mengen für die Zeit nach der Zulassung zu sichern – könne man aber machen. Das werde aber auch in Brandenburg geprüft, so der Landrat.

Land und Bund führen Gespräche mit Russland

Bereits vorige Woche hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bekanntgegeben, dass das Land entsprechende Gespräche mit russischen Stellen führe. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Ähnliches angekündigt, die Hoffnungen aber auch gleich gedämpft: Mögliche Lieferungen müssten allerdings sehr kurzfristig sein, um einen Unterschied zu machen.

Das betont auch Blasig: Sputnik V müsste in den nächsten vier Wochen eintreffen, da ansonsten ausreichend andere Vakzine vorhanden sein würden. ZurSituation im Kreis sagt er: „Der Impfstoff, den wir haben, geht in die Oberarme.“ Es sei aber wichtig, schon bald auch niedrigere Prioritäten zuzulassen. Dort gebe sehr viele Impfwillige. „Doch darüber denkt man im Land nach. Wenn ich den Koordinator richtig verstanden habe, werden wir da in den nächsten eineinhalb bis zwei Wochen eine Änderung haben.“ Nach Blasigs Ansicht sei dies ein Muss, sobald die Hausärzte über ausreichend Impfstoffe verfügen.

Von Konstanze Kobel-Höller