Bodenpreise steigen: So teuer sind Grundstücke von Kleinmachnow bis Ziesar

Potsdam-Mittelmark

Weniger Verkäufe, aber konstant hohe Erlöse. Wer in Potsdam-Mittelmark Grundstücke kaufen will, musste 2019 tiefer in die Tasche greifen als noch 2018. Das zeigt der neue Grundstücksmarktbericht des Kreises, der der MAZ vorliegt.

Auch wenn die Zahl der Grundstücksverkäufe 2019 und die verkaufte Gesamtfläche in Potsdam-Mittelmark zurückgegangen sind, so verzeichnete doch der damit verbundene Geldumsatz kaum Einbußen. Für Bauinteressenten bedeutet dies, dass Bauland nach wie vor teuer ist im Umland von Berlin. Doch auch im weiteren Metropolenraum sind die Preise praktisch gleich stark im Steigen – denn hierhin wird ausgewichen.

Anzeige

Kleinmachnow an der Spitze, Ziesar am günstigsten

Am teuersten ist Baugrund nach wie vor in Kleinmachnow. 300 bis 900 Euro mussten Käufer im Vorjahr dort pro Quadratmeter hinlegen. In Stahnsdorf und Teltow muss man ebenfalls schon mit bis zu 450 Euro für einen Quadratmeter rechnen, Michendorf, Nuthetal und Werder ( Havel) bewegen sich in einem Bereich von 50 bis 280 Euro, während Seddiner See mit 80 bis 170 Euro noch fast günstig abschneidet.

Weitere MAZ+ Artikel

Bis zu 900 Euro pro Quadratmeter kostet Baugrund in Potsdam-Mittelmark. Quelle: dpa

Da kann im weiteren Metropolenraum nur Beelitz mithalten (21 bis 180 Euro). Groß Kreutz, Amt Beetzsee, Amt Brück und Kloster Lehnin bewegen sich mit ihren Höchstbeträgen bei 80 bis 110 Euro. Wer es besonders günstig möchte, sollte in Wiesenburg/Mark kaufen: Hier gab es im Vorjahr Baugrundstücke von fünf bis 23 Euro. Nur im Amt Ziesar geht es noch günstiger: Hier fing es mit vier Euro an, dafür gehen die Preise bis 50 Euro pro Quadratmeter.

Bodenpreise steigen in ganzen Kreis stark

Die sogenannten Indexreihen zeigen die Entwicklung: Bezogen auf 2010 sind die Bodenpreise für Wohn- und Mischgebiet von 100 Prozent auf 251,7 Prozent im Berliner Umland und 204,3 Prozent im Metropolenraum gestiegen. Wilk Mroß, Leiter des Gutachterausschusses, erklärt die Preisanstiege auch in den von Berlin entfernteren Kommunen so: „Die Menschen weichen auf den Metropolenraum aus, weil es im Umland schon sehr teuer ist.“

Das zeigt sich deutlich bei der Anzahl der verkauften unbebauten Grundstücke. Hier war im Vorjahr Amt Brück mit 96 Verkäufen Spitzenreiter, gefolgt von Kloster Lehnin (88 Verträge). Erst dann folgt Stahnsdorf als erste Kommune im Berliner Umland, abgeschlagen mit 53 Verkäufen von unbebauten Grundstücken.

3309 Verträge ausgewertet 3309 Urkunden über Verkäufe von Grundstücken, Eigentumswohnungen und ähnlichen Transaktionen wurden in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für das Jahr 2019 ausgewertet. Das sind 143 Verträge weniger als im Jahr zuvor. Der Geldumsatz lag mit 736,9 Millionen Euro auf Höhe des Jahres 2018. Bei bebauten Grundstücken gab es einen Zuwachs von rund 11 Prozent zum Jahr zuvor (489 Millionen Verkaufserlöse). Der Umsatz beim Wohn- und Teileigentum beträgt rund 125 Millionen Euro, obwohl der Anzahl der Verträge um rund 15 Prozent zurückgegangen ist. Es wurden 2979 Hektar Grundstücksflächen verkauft, das sind um 15 Prozent weniger als im Vorjahr. 83 Prozent davon waren land- und forstwirtschaftliche Flächen. Der Grundstücksmarktbericht 2019 ist in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ab sofort um 40 Euro als Broschüre erhältlich. Tel: 03328/318-311 bis -314 und -323, E-Mail: gaa@potsdam-mittelmark.de, Adresse: Landkreis Potsdam-Mittelmark, Fachdienst Kataster und Vermessung, Potsdamer Straße 18 A, 14513 Teltow Als pdf kann er hier (externer Link) oder im Geobroker (externer Link) kostenfrei heruntergeladen werden. Die Bodenrichtwerte stehen online im Bodenrichtwert-Portal (externer Link).

Anders sehen die Indexreihen für die Bodenrichtwerte der Gewerbegebiete aus: Hier stiegen sie zwar seit 2010 im Berliner Umland auf 153,6 Prozent, im Metropolenraum fielen sie jedoch sukzessive unter den Startwert auf 83,5 Prozent. Das erklärt Mroß damit, dass die Gewerbegebiete im Metropolenraum nicht ausgelastet seien. „In Ziesar oder so wächst schon wieder das Gras drüber.“

Zahl der Verkäufe geht weiter zurück

Insgesamt ist 2019 die Zahl der Verkäufe zurückgegangen – ein Trend, der sich aus in den vergangenen Jahren fortsetzt. 3309 Verkaufsurkunden wurden für das Vorjahr vom Gutachterausschuss ausgewertet – das sind um 143 weniger als 2018 und sogar um 328 weniger als zwei Jahre zuvor. Am häufigsten wechselten dabei bebaute Grundstücke den Eigentümer – 1269 mal wurden dafür Verträge unterzeichnet.

Unbebaute Baugrundstücke folgen mit Abstand auf Platz zwei, ihre 686 Stück machen ein Fünftel aller Verkäufe aus. Die stärksten Zunahmen verzeichneten die land- und forstwirtschaftlichen Flächen: Hier wechselten 662 den Besitzer, im Vorjahr waren es nur 574. Mit diesem Plus von 15,3 Prozent sind sie wieder auf dem Niveau, das sie 2017 und davor hatten. Eigentumswohnungen wurden um 83 weniger und damit fast 15 Prozent weniger als im Jahr zuvor verkauft, insgesamt 474.

Die meisten Grundstücksverkäufe in Werder

Spitzenreiter im Berliner Umland ist dabei Werder ( Havel): Hier wurden 2019 insgesamt 389 Grundstücke verkauft, davon 150 Eigentumswohnungen. Auf Platz zwei folgt Stahnsdorf mit 259 Verkäufen, davon 93 Verträgen über bebaute Flächen. Teltow folgt mit 225 Eigentümerwechseln, davon 99 über bebaute Grundstücke. Im weiteren Metropolenraum führt Brück mit 278 Verkäufen die Liste an, Kloster Lehnin folgt mit 239 Verträgen, Beelitz mit 203 (80 bebaute Grundstücke).

Doch weniger Verkäufe bedeuten nicht zwingend auch weniger Umsatz. Vielmehr ist dieser im Vergleich zum Vorjahr mit 736,9 Millionen und einem Minus von 0,8 Millionen Euro praktisch gleich hoch geblieben. Dabei wurde der Hauptumsatz – 489 Millionen Euro oder zwei Drittel – durch bebaute Grundstücke erreicht. Diese verzeichneten 2019 auch ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wohnungseigentum hatte mit 124,9 Millionen Euro einen Anteil von 17 Prozent, unbebaute Baugrundstücke verloren fast 30 Prozent und verzeichneten einen Umsatz von 94,2 Millionen Euro. Ihr Anteil machte 12,8 Prozent aus.

Am meisten Umsatz in Stahnsdorf

Der höchste Umsatz einer Kommune wurde in der Gemeinde Stahnsdorf verzeichnet: Hier gingen 115,7 Millionen Euro über den Tisch, das sind 16 Prozent des gesamten Umsatzes im Kreis. Knapp dahinter lag Teltow mit 114,3 Millionen Euro, auf Platz drei folgt Werder ( Havel) mit 97,5 Millionen Euro. Kleinmachnow muss sich mit der vierten Position zufriedengeben. Im Metropolenraum ist auch bei den Umsätzen Brück der Spitzenreiter: Hier wechselten 44,6 Millionen Euro den Besitzer, in Beelitz 29,2 Millionen und in Kloster Lehnin 26,6 Millionen Euro.

Doch auch wer ein bebautes Grundstück haben möchte, muss immer mehr Geld investierten. So kostete ein modernisiertes Einfamilienhaus in Kleinmachnow im Vorjahr rund 6000 Euro pro Quadratmeter, in Stahnsdorf rund 4500 Euro, in Teltow 4400 bis 4780 Euro und in Michendorf im Schnitt 2971 Euro. Zum Vergleich dazu bezahlte man für ein entsprechendes Haus in Wusterwitz rund 1130 Euro pro Quadratmeter.

Eigentumswohnungen werden immer teurer

Auch die Entwicklung der Quadratmeter-Preise für Eigentumswohnungen in den Kommunen Kleinmachnow, Teltow und Werder bezeichnet Mroß als bemerkenswert: Sie haben sich seit 2015 von rund 2200 bis 2500 Euro auf 3200 bis 3700 entwickelt, sind also innerhalb von vier Jahren um rund 50 Prozent gestiegen.

Die Flächenumsätze sind dagegen leicht gesunken. Verkauft wurden im Vorjahr in Potsdam-Mittelmark rund 2979 Hektar Grundstücksfläche, das sind rund 15 Prozent weniger als im Jahr davor. Während die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke bei der Verkaufszahl und den Umsätzen keine besondere Rolle spielten, sind sie hier ganz klar mit einem Anteil von 83,2 Prozent Spitzenreiter. Nur 10,9 Prozent der Flächen waren bebaute Grundstücke, 4,3 Prozent unbebaute Baugrundstücke.

Ziesar verkauft am meisten Fläche

Bei den Flächenumsätzen führt ganz klar der Metropolenraum die Liste an: 325,8 Hektar wurden in Ziesar verkauft, davon 412,7 Hektar im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Bad Belzig folgt mit 337,5 Hektar, Groß Kreutz ( Havel mit 319,6 Hektar. Im Berliner Umland führt bei den Flächenumsätzen Werder ( Havel) mit 1347 Hektar, wo 881 Hektar im Bereich der Land- und Forstwirtschaft den Eigentümer wechselten. Am wenigsten Verkäufe in diesem Bereich gab es in Kleinmachnow: Hier wechselte 2019 kein einziger Quadratmeter Acker oder Wald den Besitzer.

Lesen Sie auch

Von Konstanze Kobel-Höller