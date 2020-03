Brandenburg: Ab Freitag ist die Jagd auf Wildschweine mit „Unterschallmunition“ erlaubt

Stahnsdorf/Potsdam

Zur Eindämmung der Wildschweinplage in den Berliner Vororten Stahnsdorf und Kleinmachnow darf dort ab Freitag mit sogenannter Unterschallmunition gejagt werden, teilte der Leiter der Obersten Jagdbehörde Carsten Leßner der MAZ mit. Ein Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, dass dies machbar sei, teilte das brandenburgische Umweltministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Die beiden Orte gehören zu Brandenburg. Die Region hatte vor einiger Zeit mit dem Vorstoß zur Zulassung der Jagd mit Pfeil und Bogen bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Bogenjagd wurde jedoch abgelehnt.

Die nun getestete Unterschallmunition weise „eine ausreichende Tötungswirkung auf Wildschweine“ bei Schussdistanzen von zehn bis 50 Metern auf, hieß es. Sie erfülle damit die Anforderungen des Tierschutzes für eine schnelle Tötung. „Die Genehmigung an den Jagdpächter der Reviere wird aber nur auf eine maximale Entfernung von 30 Metern zugelassen“, sagt Carsten Leßner. Die Genehmigung sei schon unterschrieben und auf ein Jahr befristet. Der Jagdpächter sei außerdem dazu verpflichtet auf Besonderheiten hinzuweisen – beispielsweise auf Treffer, die nicht sofort zum Tod führen.

Wildschweine im urbanen Raum jagen

Das Gutachten hatte den Angaben zufolge das Ministerium in Auftrag gegeben. Ziel war, dass Wildschweine im urbanen Raum in Kleinmachnow und Stahnsdorf intensiver bejagt werden können. Die Jäger dürften nun mit Ausnahmegenehmigung bei der obersten Jagdbehörde die Spezialmunition zur Bejagung von Wildschweinen in diesen Ortschaften nutzen, hieß es.

Für die Jagd auf Schwarzwild muss den Angaben zufolge laut Bundesjagdgesetz eigentlich Munition im Mindestkaliber von 6,5 Millimetern und mit einer Auftreffenergie auf 100 Metern von mindestens 2.000 Joule verwendet werden. Dies sei jedoch im siedlungsnahen Raum ein Sicherheitsrisiko, hieß es. Deshalb sei eine Bejagung von Wildschweinen mit klassischer Jagdmunition dort nur unter größten Vorsichtsmaßnahmen möglich. Unterschallmunition treffe hingegen mit geringerer Energie auf und sei weniger gefährlich.

Von Jan Russezki/RND/epd