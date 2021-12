Brandenburg/H

Hilft jetzt nur noch ein Liebestrank? Es ist erstaunlich, wie konzentriert und lustvoll derzeit trotz der Querelen im Brandenburger Theater geprobt wird. „Wir leben in einer Blase und lassen das alles nicht an uns herankommen“, sagt Frank-Martin Widmaier, der die Aufführung „Der Liebestrank“ verantwortet.

Profis auf der Bühne und im Graben proben für die Opera Buffa von Donizetti, die mit rasanten Arien und einem Bilderbogen italienischen Dolce-Vita-Gefühls den Vorweihnachtsstress wegzaubern will. Dabei droht der Streit, der seit Monaten das Haus bestimmt und dessen Opfer auch Widmaier ist, die Aufführung zum Fiasko werden zu lassen. Das Publikum zeigt dem BT die kalte Schulter.

Wusste bereits im BT zu überzeugen: Elena Bechter in „Der Liebestrank" im Brandenburger Theater. Quelle: Brandenburger Theater

Wenige Dutzend Karten sind für die Premiere am Samstag und die zweite Aufführung am Sonntag insgesamt verkauft. „Kommen Sie zu unserer Eigenproduktion“, sagt Widmaier schon fast resigniert. Und verspricht: „Es wird ein Erlebnis.“ Man werde dem Klang der italienischen Sprache dieser bekannten Arien lauschen dürfen und verstehe mit den deutschen Übertitel jedes Wort.

Exquisite Künstler auf und vor der Bühne

Die Sänger sind exquisit: Die Sopranistin Elena Bechter war bereits mit den Symphonikern zu erleben und mit dem Opernchor des Staatstheaters Cottbus verspricht das Wochenende auch für Kurzentschlossene einen tollen Theaterabend.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den haben abseits der Kunst im Theater derzeit nicht viele. Wie berichtet, geht zwei Dritteln der Belegschaft die Angst um, das Haus werde unter Führung der Gesellschafterin – also der Stadt – und der Geschäftsführerin von der Karte der Kultur-Leuchttürme getilgt.

Dem widerspricht OB Steffen Scheller: „Ich habe nicht gewollt, dass die Verhandlungen mit dem Dirigenten Olivier Tardy scheitern. Natürlich brauchen wir jetzt schnelle Lösung.“ Im Übrigen sei es mitnichten so, dass er rückhaltlos hinter der Theaterleitung stehe. Er sehe sich als Mittler, der nun versuche zwischen den Konfliktparteien zu moderieren.

Scheller will einvernehmliche Lösung

Gleichwohl hat Scheller jetzt eine klare Ansage gemacht und Alexander Busche als Intendanten angewiesen, das Problem der fehlenden Führung des Orchesters zusammen mit diesem zu lösen. Scheller: „Das ist mit einem Orchester so wie mit einer Bundesliga-Fußballmannschaft. Ohne Cheftrainer geht es nicht.“

Offensichtlich hat Schellers Ansprache gefruchtet: Alexander Busche, der neben seinem Job in Göttigen jetzt bereits mehrer Tage pro Woche in Brandenburg arbeitet, hat sich ans Orchester gewandt.

Nie war der Vorverkauf für eine Premiere am Brandenburger Theater schlechter. Das Liebestrank-Ensemble hat mehr verdient. Quelle: Brandenburger Theater

In der Mail erklärt er, dass er „umgehend in den Prozess der Findung eines Chefdirigenten einsteige, „aber natürlich nicht, ohne mir zunächst von jedem Einzelnen ein Stimmungsbild einzuholen.“

Mail an jeden einzelnen Musiker

Deshalb bat er alle, bis zum vorigen Montag „drei Namen von Dirigenten zu benennen, mit denen Sie in der jüngeren Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet haben, die fundierte Dirigiererfahrung nachzuweisen haben und nicht zuletzt die charismatischen und repräsentativ-kommunikativen Fähigkeiten zur uneingeschränkten Erfüllung der verantwortungsvollen Aufgabe als Gesicht und Leitfigur der Brandenburger Symphoniker mitbringen.“

Mit dem Stimmungsbild „werde ich über das weitere Prozedere zur schnellen Bestimmung eines neuen Chefdirigenten entscheiden.“ Noch bis zum Sommer wolle er erfolgreich sein. Dem Vernehmen nach war der Rücklauf übersichtlich.

Vertrauen ist weg

Was nicht verwundert: Busche genießt noch kein Vertrauen im Orchester, die Geschäftsführung keines mehr und von Scheller erwarten die Musiker mehr Führung. Die Angst der Musiker: Der Dirigent, den das Orchester mehrheitlich vorschlägt, werde der erste sein, der verhindert werde.

Auch wenn das nicht abschließend belegt ist: Das Scheitern der Verhandlungen mit Tardy und die Absage von David Reiland lasten die Musiker vor allem der Geschäftsführerin Christine Flieger an. Beide waren Teil einer Liste von fünf guten Dirigenten, die sich in den zurückliegenden Jahren in der Zusammenarbeit mit den Symphonikern bewährt hatten und die für die Musiker als Chefdirigenten in Frage kamen.

Drei offene Namen: Wie von Busche gewünscht

Die Liste, die Christine Flieger im September 2019 übergeben wurde, führte ohne Wertung fünf Namen auf, Tardy wurde als Dritter genannt, Reiland, der ab Januar das Koreanische Sinfonieorchester aus Seoul als Chefdirigent führen wird, war der Fünfte.

Die Liste hat also noch drei offene Namen die Busche braucht: Simon Hewett, Robert Reimer und Ivo Hentschel, die in den zurückliegenden Jahren das Brandenburger Publikum und das Orchester begeisterten. Das funktionierte auch ohne Liebestrank!

Von Benno Rougk