Alles auf Anfang: Nachdem März 2019 der Startschuss für die Sanierung der „Brandenburger Molkenmarkt Höfe“ gefallen war, hatten die neuen Besitzer nach Jahrzehnten des ruinösen Niedergangs des Ensembles in bester Lage versprochen, dort werde bis Ende 2021 ein moderner, innerstädtischer Gewerbe- und Wohnkomplex entstehen, der die malerischen, denkmalgeschützten Fassaden am Molkenmarkt mit modernster Architektur im Hofbereich bis hin zur Großen Münzenstraße 5 kreativ verbinden werde.

Bevor die ersten Abrissarbeiten an den Häusern begannen, erklärten 2018 René Pröfrock (r.) und Moritz Krekeler ihre Pläne für die Molkenmarkthöfe. Quelle: Rüdiger Böhme

Geplant waren moderne Büro-, Praxis- und Einzelhandelsflächen im vorderen Bereich zum Molkenmarkt sowie hochwertige Wohnungen mit Terrassen und Balkonen im ruhigen, geschützten Hofbereich.

Die gute Nachricht ist: Es wird weiter gebaut. Allerdings mit einem gänzlich anderen Konzept. Gekauft hat überraschend das gesamte Ensemble und die Projektidee die gemeinnützige GmbH Jedermann. Unter der Führung von Sven Rohde bietet Jedermann Menschen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt Pflege in jeder Lebenslage an.

Die geplante Kubatur der Molkenmarkt-Höfe soll beibehalten werden. Quelle: Krekeler Architekten

Dazu gehören ambulante und stationäre Pflege und die Betreuung alter Menschen in Wohnungen. 30 davon, hochwertig ausgestattet, sollen nun bis 2023 am Molkenmarkt entstehen. Außerdem wird das Unternehmen mit etwa 470 Mitarbeitern seinen Unternehmens- und Beratungszentrale an den Molkenmarkt verlegen.

Seit einigen Monaten war Rohde mit dem Plan unterwegs, das Unternehmen neu zu positionieren, nachdem die eigenen Blöcke im Havelkiez fertiggestellt waren und sich Jedermann bei der Stadt um große Immobilien wie beispielsweise in der Werderstraße bemüht hatte, um weiter zu wachsen.

Sven Rohde, Geschäftsführer der Jedermann-Gruppe, ist begeistert von der Idee und dem Geschäft. Quelle: Heike Schulze

Innerhalb kurzer Zeit sei man sich einig geworden, berichten die bisherigen Besitzer René Pröfrock und Moritz Krekeler und ein sichtlich zufriedener Sven Rohde beim Gespräch mit der MAZ. Im August gab es das erste Treffen vor Ort, im Oktober war dann der Verkauf unter Dach und Fach.

Nun wird umgeplant und auch die Architekturleistungen werden noch einmal ausgeschrieben. Doch man habe mit der Bauverwaltung gute Gespräch geführt, berichten die alten und die neuen Investoren. Daher sei der neue Zeitplan nicht unrealistisch.

„Der Standort ist ideal für uns als Unternehmenssitz aber auch für moderne Pflege- und Wohnkonzepte. Bedarf und Nachfrage nach betreutem Wohnen sind ungebrochen“, sagt Rohde.

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße am Molkenmarkt sind inzwischen fertig. Nun muss nur noch in die Ruinen Leben einziehen. Quelle: Rüdiger Böhme

Projektentwickler René Pröfrock ist das, was man einen Immobilien-Profi nennt. Und er ist überzeugt: „Corona wird unsere Innenstädte verändern und das Molkenmarktprojekt nimmt die Entwicklung vorweg.“ Bis zum Jahresanfang gab es genug Interessenten und Nachfragen für die Flächen, auch wenn die bevorzugt angefragten Bio-Supermärkte alle mit Blick auf die städtebaulich ungeklärte Situation auf dem Neustadt-Markt und die fehlende Tiefgarage stets abgesagt hätten.

Keine Nachfrage mehr

Doch plötzlich sei die Nachfrage massiv zurückgegangen. Neue, größere Einzelhändler oder zusätzliche große Büro-Flächen sehe er künftig nicht in der City. Insofern habe man im Kreis der Gesellschafter überlegt: Der Verkauf an Jedermann sei das Ergebnis.

Gut 2000 Quadratmeter ist das Grundstück groß, dass sich vom Molkenmarkt bis zur Großen Münzengasse zieht und zu dem drei denkmalgeschützte Häuser gehören. Der Innenhof ist beräumt. Etwa 3600 Quadratmeter nutzbarer Grundfläche sollten nach den Planungen des Büros Krekeler in Alt- und Neubau insgesamt entstehen.

Kein Café Oske mehr geplant

Jedermann will an der geplanten Kubatur festhalten. Baut das Unternehmen so hochwertig wie ursprünglich geplant dürfte die Investitionssumme deutlich über zehn Millionen Euro liegen. Zum Verkaufspreis hüllen sich beide Seiten in Schweigen.

Die ursprüngliche Planung, das legendäre Cafè Oske an der Stelle wiederentstehen zu lassen, hat Rohde verworfen. Das vertrage sich nicht mit der Gemeinnützigkeit. Geplant sei aber Wohnraumberatung, Pflegehotel mit Einraum-Appartements auch ein Tagespflegecafé. Zudem soll der alte Veranstaltungssaal wieder entstehen. Mit einer kleinen Bühne könnte er Brandenburgern und Bewohnern künftig als Feierort dienen.

Doch bis dahin ist noch eine Menge zu tun. Was, das will Rohde nun zeitnah mit seinem Projektsteurer Siegfried Schöbel beraten, „damit sich im späten Frühjahr 2021 im Hof der Kran dreht.“

Von Benno Rougk