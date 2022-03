Brandenburg/H

Die Rettungsleitstelle informierte in der Nacht zu Sonntag die Polizei zu einem Brand. Vor Ort in der August-Bebel-Straße, der Fontanestraße, am Handwerkerhof und der Einsteinstraße konnten die Beamten vier vorsätzlich gelegte Feuer im Bereich der Brandenburger Altstadt entdecken, welche in unmittelbarer Nähe zueinanderstanden.

Von den gelegten Bränden waren ein etwa zehn Quadratmeter großes Flurstück, eine Anhäufung von Ästen, sowie ein klein gehäckselter Haufen Holz betroffen. Zeugen konnten einen 31-jährigen Tatverdächtigen dabei beobachten, wie dieser sich von einem Feuer entfernte. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Tatverdächtige gestellt werden.

Eine Absuche des Fluchtweges führte zum Auffinden des Tatmittels. Der mit 1,34 Promille alkoholisierte 31-Jährige wurde zur weiteren polizeilichen Bearbeitung in die Polizeiwache gebracht und im Anschluss aller Maßnahmen entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

