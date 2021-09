Brandenburg/H

Kommt er? Kommt er nicht? Seit 14 Tagen bewegen diese Fragen im Brandenburger Rathaus und dem im Aufbau befindlichen „Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten“ (BfAA) viele Menschen. Denn der wiederholt Corona-bedingt abgeblasene Besuch von Außenminister Heiko Maas (SPD) im BfAA in der Brandenburger Kirchhofstraße war für Montag, 9 Uhr, terminiert worden.

Das allerdings geschah bevor Kabul von den Taliban überrannt wurde und die Außenpolitik der westlichen Welt am Hindukusch scheiterte. Seither war Heiko Maas in Sachen Krisendiplomatie unterwegs, während manche Politiker aus allen möglichen Lagern seinen Rücktritt forderten.

Doch Maas kniff nicht. In seinem Geleit waren neben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auch Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) und Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestages. Auch die MdB Dietlind Tiemann (CDU) hatte sich unter die Delegation gemischt.

Erfolgsgeschichte geschrieben

Es ist, das wurde schnell deutlich, in der Tat eine Erfolgsgesichte die derzeit in der Kirchhofstraße unter der Leitung des BfAA-Präsidenten Georg Birgelen geschrieben wird. Die Behörde, die Verwaltungsaufgaben für das Auswärtige Amt übernimmt und seit 1. Januar 2021 arbeitet, beschäftigt bereits 200 Mitarbeiter an dem Brandenburger Hauptsitz.

Bundesaußenminister Heiko Maas (Mitte) mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (3. von links) und Oberbürgermeister Steffen Scheller (3. von rechts) bei der Ankunft in der Kirchhofstraße. Quelle: Heike Schulze

700 sollen es werden vor Ort. Zu den Aufgaben gehört die digitale Bearbeitung von Visa vom Inland aus und von Fördermitteln zum Beispiel für humanitäre Hilfsprojekte. Die Mitarbeiterzahl soll in Brandenburg/Havel und an den Standorten Bonn und Berlin in den kommenden Jahren wachsen. 400 Stellen wurden vom AA ins neue Amt übertragen, die restlichen entstehen neu.

„Außenpolitik ist nur so stark wie ihre Instrumente“, sagt Heiko Maas, nachdem er sich am Montag ein Bild von der Behörde gemacht und mit Mitarbeitern gesprochen hat. Das gelte ebenso für das Regierungs- wie für das Verwaltungshandeln seines Ministeriums.

Visa-Vergabe aus der Havelstadt

Und allein in den zurückliegenden Wochen habe das BfAA gute Arbeit geleistet, als es innerhalb kürzester Zeit gelang, für Ortskräfte in Afghanistan, die die Bundeswehr dort über Jahre unterstützten, 2400 Visa auszustellen. 80 Prozent der Visums-Empfänger hätten es dann geschafft, sich aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen, bevor die Luftbrücke abbrach.

Pressekonferenz auf der Baustelle nach dem Rundgang durch die Behörde. Quelle: Heike Schulze

Nun gehe es darum, weitere „deutsche Staatsbürger, Ortskräfte und besonders gefährdete Menschen rauszuholen“. Dafür werde man weiter auch mit den Taliban reden. Ob Deutschland dort weiter vor Ort über humanitäre Hilfe hinaus helfe, „hängt jetzt davon ab, was die Taliban tun. Das wissen sie und deshalb sind wir gespannt, wenn es eine neue Regierung gibt, wie sie aussehen wird.“

BfAA will zügig in Brandenburg/Havel bauen

Doch neben der aktuellen Politik blieb Montag Zeit für den Grund der Visite: Das Bundesamt. Sichtlich stolz führte Präsident Georg Birgelen den Minister, Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und OB Steffen Scheller durch die Büros in der Kirchhofstraße, die für einige Jahre des Übergangs jetzt hergerichtet und umgebaut werden.

Später will die Behörde dann in einen Neubau in Bahnhofsnähe links und rechts der Bauhofstraße umziehen. Ob das Bundesamt für Immobilienangelegenheiten (Bima) selbst baut oder bauen lässt, ist offen. Maas: „Wir wollen zügig bauen!“ Dadurch werde die Arbeit „deutlich effektiver.

Derzeit erarbeitet das Brandenburger Architekturbüro Krekeler ein sogenanntes Baubuch für die Vorplanungen. Auf einen Zeitplan und Kosten will sich Maas auf MAZ-Anfrage nicht festlegen lassen, betont aber die Tatsache, am Neubau festzuhalten.

„Großartige Partner Stadt und Land Brandenburg“

Ausdrücklich bedankt sich Maas bei der „Stadt und dem Land Brandenburg“ für die Zusammenarbeit. Beide hätten sich als „großartige Partner erwiesen, die Standortentscheidung für Brandenburg an der Havel war absolut richtig.“

In dieses Horn stößt auch der Ministerpräsident Woidke, wenn er „froh und stolz“ auf das schaue, was von Brandenburg aus für die Bundesrepublik getan werden könne. Auch er lobt ausdrücklich das Engagement des Rathauses und des Oberbürgermeisters vor der Presse und gibt seinem Parteigenossen Maas mit auf den Weg: Statistisch gesehen gäbe es im Osten noch immer viel zu wenig Behördenarbeitsplätze des Bundes.

Steffen Scheller seinerseits ist froh, so viele Arbeitsplätze davon abzubekommen und verspricht – auch wenn Deutschland und Berlin schön seien: „Brandenburg an der Havel ist nicht weniger sexy!“

Langfristiges Engagement in der Stadt möglich

Diese Erkenntnis scheint sich auch unter Mitarbeitern des BfAA längst herumgesprochen zu haben, die Berlin schon den Rücken zugewandt haben, da sie eine der raren Innenstadtwohnungen ergatterten und nun die „Schönheit und den hohen Freizeitwert preisen.“

Zumal Brandenburg für viele Diplomaten einen großen Vorteil bietet: Mitarbeiter des BfAA fallen, wenn sie wollen, aus der Rotation. Der gerade am Anfang der Diplomaten-Karieren geschätzte Wechsel alle vier Jahre in ein anderes Land, kann mit Blick auf Kinder, Freunde und Karriereausklang auch zur Belastung werden. Das neues Bundesamt will allerdings Spezialisten formen und verzichtet im Abstimmung auf das Außenministerium auf die Rotation.

