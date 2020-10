Brandenburg/H

Dietlind Tiemann (65) ist an diesem Sonnabend wie erwartet zur Kandidatin CDU im Wahlkreis 60 für die Bundestagswahl 2021 gewählt worden.

Auf dem Nominierungsparteitag auf dem Vielfruchthof in Mötzow entfielen 94 Prozent auf die frühere Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel, die bei der Bundestagswahl 2017 erstmalig das Direktmandat für ihre Partei erlangte.

Anzeige

Der Wahl ging ein einstimmiger Vorschlag der am Wahlkreis beteiligten CDUKreisverbände Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming voraus, berichtet Jacob Schrot für die CDU.

Richtungsentscheidung

Tiemann betonte in ihrer Bewerbungsrede die Bedeutung der kommenden Bundestagswahl: „Für Deutschland geht es bei der Bundestagswahl 2021 um eine Richtungsentscheidung. In den Bereichen Gesundheitspolitik, innere Sicherheit, Infrastruktur und Bildung sieht sie klare Unterschiede zwischen der CDU und anderen Parteien.

In ihrer Bilanz verwies die CDU-Abgeordnete auf die Standortansiedlungen des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) und des Technischen Hilfswerkes ( THW). Mit bisher 531 Wahlkreisterminen in der laufenden Legislaturperiode habe sie stets besonderen Wert auf Bürgernähe gelegt.

Bund bezahlt Ortsumgehung Schmerzke mit

In ihrer Bewerbungsrede kündigte sie an, dass der Bund sich finanziell an der Ortsumgehung Schmerzke beteiligen werde und dem Bau somit nichts mehr im Wege stehe. „Das ist ein infrastruktureller Meilenstein für die Stadt Brandenburg an der Havel“, befindet die Bundestagsabgeordnete.

Grußworte sprachen Vertreter der beteiligten Kreisverbände sowie der Landtagsabgeordnete Jan Redmann.

Von jl