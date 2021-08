Brandenburg/H

Dass die Betonteile zwischen B1, Amtsgericht und Technischer Hochschule (THB) als Kunst am Bau nicht Jedermanns Sache sind, ist bekannt. Dass sie sich gut für Schmierereien jedweder Art eignen, auch. Neu ist die Nonchalance und das Schulterzucken mancher Zeitgenossen, wenn sich Corona-Leugner und Maskenverweigerer ihre quer gedachte Meinung mit dem Faschismus gleichsetzen.

Es sind mehr als Nachahmungseffekte zu den Farbschmierereien in der Klingenbergstraße, auf denen seit Monate „Knast für Merkel“ gefordert oder die Covid-19-Pandemie geleugnet wird. Auf den riesengroßen Schriftzügen an der THB setzen die Autoren die Maskenpflicht mit den Gräuel des Faschismus gleich.

Seit Monaten verunstalten Parolen von Impfgegnern die Klingenbergstraße. Quelle: Dirk Stieger

„Offenbar fühlen sich der oder die Täter auch durch die Untätigkeit und Passivität der Stadtverwaltung bei der Beseitigung der Parolen auf der Klingenbergstraße ermutigt, immer mehr in die Öffentlichkeit zu drängen“, glaubt der Fraktionschef der Freien Wähler Dirk Stieger. Schon vor Monaten hatten die FW dieses Thema öffentlich aufgegriffen und die Beseitigung der Schmierereien in der Klingenbergstraße gefordert. Öffentliche Reaktionen aus Stadtpolitik und Stadtgesellschaft blieben aus.

Am Mittwoch wurden die aktuellen Schmierereien an den Betonkörpern bekannt. Stieger: „Die Massivität überrascht und besorgt zugleich. Nun sogar mit der klaren Verbindung einer nachvollziehbaren Pflicht zum Tragen von Masken mit der irrsinnigen Gleichsetzung mit Faschismus und damit dem dunkelsten Kapitel der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“

Die Stadt, in der die industrielle Ermordung von Millionen Juden an Psychiatrie-Patienten geprobt und perfektioniert wurde, ist „historisch belastet. Brandenburg an der Havel war eine der Mordstätten der Nazidiktatur“, erinnert Stieger.

Die Ermordung von Millionen Juden wurde in Brandenburg geprobt

Doch was bringe heute eine „Gedenkkultur“ nach festen alljährlichen Kalenderdaten mit Reden und Kranzniederlegungen, wenn dort nur Reden geschwungen würden und das „Wehret den Anfängen“ im Alltag nicht umgesetzt werde, fragt der Jurist.

„Wir erwarten jetzt endlich ein Aufwachen der Zivilgesellschaft, auch der Stadtverwaltung und Stadtpolitik“, appelliert Stieger und nimmt ausdrücklich den Oberbürgermeister als Adressaten in die Pflicht. Die FW würden erwarten, dass „wir alle endlich klare Position gegen sinnfreie Vergleiche und Verharmlosung von Gewalt, Mord und Terror.“

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung schon vor mehreren Wochen mitgeteilt, man werden die Schmierereien in der Klingenbergstraße nicht entfernen, weil man die Kosten scheue und die Asphaltoberfläche angegriffen werden könne.

Eigene Impf-Kampagne wird konterkariert

Absurd: Tausende Autos rollen nun Tag für Tag über die Parolen der Impfgegner, während das Rathaus gleichzeitig versucht, die Bereitschaft der Brandenburger für die Impfung zu erhöhen.

Ander als die Stadtverwaltung wird die Technische Hochschule jetzt sofort aktiv. Von der MAZ auf die Schmierereien angesprochen, wurde THB-Kanzler Steffen Kissinger sofort aktiv und machte sich selbst ein Bild. Er informierte das Brandenburger Landesamt für Bauwesen, das für die Betonteile zuständig sei. Versprach aber auch: „Wenn das da zu lange dauert, macht das jemand von uns und überstreicht das mit Farbe.“

Die Schmierereien werden schnell verschwinden, versichert THB-Kanzler Steffen Kissinger. Quelle: privat

Unterstützung bekommen Stieger und Kissinger von SPD-Chef Daniel Keip, der als Polizeibeamter seit einiger Zeit beobachtet, „das sich da Grenzen verschieben und die Sitten verrohen.“

Auch er forderte die Stadt auf, bei der Entfernung derartiger Parolen schnell und entschlossen aktiv zu werden. Sonst brauche man sich nicht wunden, wenn, wie Keip sagt, diese Woche Corona-Gegner Menschen vor dem Brandenburger Impfzentrum beschimpft und angefeindet hätten.

Von Benno Rougk