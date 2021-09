Brandenburg/H

Manchmal lohnt es sich genauer hinzusehen. Denn so mancher gefiel sich jetzt darin, sein Mütchen an Steffen Scheller als OB zu kühlen. In der vorigen Woche öffnete der Bürgerservice am Nicolaiplatz wieder seine Türen. Ohne Termin, nach endlosen Monaten der Corona-Toten-Ruhe auf den Fluren der Stadtverwaltung.

Was passierte, kennen Sie, liebe Leser. Um die Rathaus-Außenstelle herum wandt sich die Schlange der Leute, die dort Stunde um Stunde standen und warteten. Nicht etwa, weil sie ostdeutsch sozialisiert, sich an jeder Schlange anstellen (wie man uns immer unterstellt). Nein, für viele ging und geht es um existenzielle Fragen. Führungszeugnisse, Ausweise, Beglaubigungen, und, und, und.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manche wollen auch einfach nur in den Urlaub fahren und bekommen seit einem Jahr keinen Kinderausweis (was für ein Glück, dass das Kind – dessen Vater sich an uns wandt – auch die niederländische Staatsbürgerschaft hat und man eher einen Termin der Botschaft für einen Kinderpass bekommt, als in der Stadtverwaltung). Also es geht um all das Zeug, für das man eine 1000-Leute-Verwaltung bezahlt, die freitags um 13 Uhr im Wochenende ist, jährlich Tarifsteigerungen mitnimmt und auch sonst ohne Kurzarbeit und nennenswerte Kundenbelästigung durch die Pandemie gekommen ist.

Nein, ich glaube nicht, dass die einfachen Stadtverwalter im Bürgeramt allein Schuld sind an der Misere. Woran liegt es also, wenn viele der Wartenden, obschon man ihnen das Gegenteil versichert hatte, irgendwann nach stundenlangem Warten am Nachmittag wie blöde Schafe weggejagt werden? Das ist recht einfach: Der Fisch stinkt vom Kopf!

Als das Bürgeramt wieder öffnete und das Chaos begann, war Oberbürgermeister Steffen Scheller im Urlaub. Und das sei ihm gegönnt! Aber wo waren seine Vertreter? Niemand sah vor dem Rathaus den Bürgermeister Michael Maier oder – und der trägt die Verantwortung für das Ressort – den Fachbereichsleiter Michael Scharf! Wer sich im Rathaus umhört, der erfährt, dass Scheller nach seiner Rückkehr sofort Hilferufe von verzweifelten Bürgern entgegengenommen hat und ihnen selbst vor Ort geholfen hat und auch manche Abläufe entzerrte.

Aber das allein kann es doch auch nicht sein! Was kann man tun, gegen die kollektive Unverantwortlichkeit, den Behördentrott? Überall geht mal was schief. Da bricht sich ein Zusteller das Bein und die Zeitung landet nicht im Briefkasten. Die Leute rufen verärgert an. Logisch. Sie zahlen ja. So wie für Steuern.

Aber niemand bei uns im Büro käme auf die Idee nicht ans Telefon zu gehen oder um 18 Uhr die Tür abzuschließen, obwohl die Redaktion nichts mit der Zustellung zu tun hat. Das widerspäche allem, was man als Dienstleister einem Kunden gegenüber tun muss, den wir Leser nennen. Die Frage ist doch: Wie lange soll das so weitergehen?

Es geht ja nicht darum, dass Köpfe rollen. Aber irgendjemand muss doch irgendwann mal Verantwortung übernehmen und zumindest versetzt werden, wenn er nicht auch in Stresssituationen einen kühlen Kopf behält und Probleme löst, statt sie zu verstärken.

Man kann natürlich auch noch ein paar Jahre warten, bis die, die dieses Organisationsversagen verantworten, im Ruhestand sind. Bis dahin lohnt sich vielleicht ein Imbiss vor dem „Bürgerservice“ oder eine mobile psychologische Betreuung. Aber woher und wann bekommt man dafür eine Genehmigung?

Von Benno Rougk