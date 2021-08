Brandenburg/H

Während sich die Findungskommission für den Intendanten des Brandenburger Theaters (BT) derzeit mit den sechs Bewerberinnen und Bewerbern auseinandersetzt, wird deutlich, dass das einzige Ensemble festangestellter Künstler am BT bis dato keine Möglichkeiten hatte und hat, Einfluss darauf zu nehmen, wer künftig die Geschicke des Hauses bestimmt.

Bis jetzt wollte niemand die „beratende Stimme“ Tardys hören

Dabei war dem Orchester und auch dessen designiertem Chefdirigenten Olivier Tardy – wie beide Seiten deutlich machen – im Vorfeld zugesichert worden, man werde an der Auswahl beteiligt. Im der Beschreibung der neuen Doppelspitze für das BT und die Zusammenarbeit zwischen den Führungspositionen Intendant, Geschäftsführer und Chefdirigent hatte die Münchner Unternehmensberatung Metrum geschrieben: „Die beratende Stimme des Chefdirigenten ist bei der Neubesetzung zu hören.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 31.Mai, also vor mehr als zwei Monaten, habe es ein Kennenlern-Zoommeeting mit Oliver Scheytt von den „Kulturexperten“ gegeben, die die Intendantenauswahl begleiten, berichtete Tardy jetzt gegenüber Musikern. Seitdem hätten sich die Kulturexperten bei ihm nicht mehr gemeldet, obwohl er mehrfach angerufen habe um Informationen zu erhalten.

Die Kandidaten stehen schon fest

„Ich wurde bisher in keiner Weise beim Auswahlverfahren eingebunden und völlig ignoriert, das gibt mir zu denken.“ Erst am Montagabend, der ebenfalls nicht informierte Orchestervorstand hatte sich als er vom Vorstellungstermin der sechs vorausgewählten Kandidaten erfuhr - ratlos an eine Mitarbeiterin der Kulturexperten gewandt, habe Scheytt später versucht ihn zu erreichen.

Tardy: „Es war also meiner Meinung nach vom Auftraggeber beabsichtigt, den Vorstand und mich vom Verfahren auszuschließen.“ Wieso in eine renommierte Beratungsfirma wie Metrum investiert werde und man dann deren Rat nicht folge, sei für ihn „nicht nachvollziehbar und wirtschaftlich sehr schwierig zu erklären.“

Was bleibt vom neuen Theaterkonzept?

Warum die Geschäftsführerin Christine Flieger mit den Kulturexperten eine neue Beratungsfirma für die Intendantensuche beauftragt habe, obwohl OB Steffen Scheller erklärt habe, er halte es nicht für sinnvoll „im Galopp das Pferd zu wechseln“, komme für ihn jetzt ans Licht, so Tardy.

Ebenso enttäuscht wie Tardy zeigt sich auch der Orchestervorstand. Nachdem nun die sechs Kandidaten feststehen, hatte sich der Personalberater beim Vorstand gemeldet und erklärt, man wolle sich „zur vorgesehenen Einbindung des Orchestervorstandes in das laufende Verfahren zur Intendantenbesetzung austauschen.“

Bleiben Tardy und junge Leistungsträger im Orchester?

Das sei, so informierte Oliver Scheytt die Musiker, sehr wichtig, „damit ich Sie wie avisiert auf den Stand bringen kann, um Sie rechtzeitig einzubeziehen.“ Am Montag hatte Scheytts Mitarbeiterin erklärt, die BT-Geschäftsführerin Christine Flieger habe darauf bestanden, dass der Vorstand und Tardy nicht informiert würden sondern alle Informationen ausschließlich der Findungskommission zur Verfügung gestellt würden.

Im Orchester wächst die Sorge, dass wegen der neuerlichen Missstimmung Tardy seine Zusage als Chefdirigent zurückzieht. Und auch mehrere Leistungsträgern im Ensemble sorgen sich wegen der andauernden Querelen um die Zukunft. Mehrere von ihnen nutzen den Sommer um bei Probespielen neue Orchester zu finden.

Von Benno Rougk