Brandenburg/H

Was braucht es für einen großartigen Opernabend am Brandenburger Theater (BT)? Eigentlich wenig - und doch so viel. Angekündigt als „semi-konzertante“ Aufführung betreten die Zuschauer den großen Saal, der zwischen dem auf der Bühne sitzenden Orchester und den Besucherplätzen mit einem breiten Kunstrasenstreifen dekoriert ist.

Einfache aber gelungene Ausstattung

Rechts ein rot-weiß gestreifter Sonnenschirm und einige Geranien, links eine aufgestellte Schilfrohrmatte, eine Holzleiter und vertrocknete Feldfrüchte, dazwischen einige schwarze Holzstühle, die das Spielfeld für diesen zweieinhalbstündigen Opernabend aufteilen.

Mehr Künstler als Publikum: Ungezählt viele Stühle blieben leer an den beiden großen Opern-Abenden im Brandenburger Theater. Quelle: Benno Rougk

Der „Liebestrank“ von Gaetano Donizetti steht auf dem Programm. Eine der meistgespielten Opern, die der 35-jährige Donizetti 1832 innerhalb weniger Wochen komponierte und die von Mailand aus ihren Siegeszug über die Opernbühnen der Welt antrat.

Große Oper

So auch an diesem Abend im BT. Von den ersten Minuten an vergisst der Zuschauer und -hörer, dass der Abend als „semi-konzertant“ angekündigt wurde. Mit viel Schwung geht es hinein in eine Dorfszene, dargestellt und gesungen von Mitgliedern des Chores des Staatstheater Cottbus, und hier reibt sich das Publikum an diesem Abend das erste Mal ungläubig die Augen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die vier Frauen und vier Männerstimmen wirken wie ein großer, voller Opernchor. Ungebremst geht es in die Geschichte, in der die etwas kapriziöse Gutsbesitzerin Adina zwischen zwei Männern steht. Den armen Bauernburschen Nemorino demütigt sie, den zackigen Serganten Belcore umschwärmt sie.

Am Ende des Abends liegen sich – man ahnt es – Adina und Nemorino in den Armen, während sich Belcore anderweitig tröstet. Die Entwicklung wird angetrieben durch den Liebestrank, den der Quacksalber Dulcamara dem gutgläubigen Nemorino in immer größeren Mengen verkauft und der sich bei näherem Hinsehen als umetikettierter Rotwein entpuppt.

Intimer und dichter geht es nicht: Vor den Füßen des Publikums sangen und spielten Chor und Solisten. Hier der überzeugende Philipp Mayer als Quacksalber Dulcamara. Quelle: Benno Rougk

Alle Sängerinnen und Sänger debütieren an diesem Abend in ihren Rollen und überzeugen stimmlich und schauspielerisch uneingeschränkt. Elena Bechter, dem Brandenburger Publikum aus der Eigenproduktion Pimpione & Bastien und Bastienne bekannt, ist eine wunderbar lebendige Adina. An ihrer Seite in der Nebenrolle der Gianetta, die Sopranistin Charlotte Watzlawik, ebenfalls überzeugend.

Der polnische Bariton Artur Garbas als Belcore und der österreichische Bass-Bariton Philipp Mayer als Dulcamara, singen und spielen ihre Rollen hinreißend.

Der Star des Abends: Jihoon Son

Aus dem großartigen Ensemble ragt an diesem Abend der koreanische Tenor Jihoon Son heraus, der den Nemorino so wunderbar harmlos in seiner Schlichtheit und hilflos in seiner Verliebtheit darstellt, dass man ihn in der Arm nehmen möchte.

Dass er daneben ein wunderbarer Sänger ist, wird nicht zuletzt in der großen Romanze kurz vor dem Ende der Oper „Una furtiva lacrima“ (Eine heimliche Träne) deutlich, die jeder aus Opern-Galas kennt, wenn sie dort von den größten Tenören meistens mit viel Schmalz gesungen wird.

Zweieinhalb Stunden gute Laune und großartige Unterhaltung: „Der Liebestrank" im Brandenburger Theater. Quelle: Benno Rougk

Inszeniert hat diese Eigenproduktion des Brandenburger Theaters Frank Martin Widmayer, dem es gelingt, mit den beschriebenen sparsamen Mitteln einen vollständigen Opernabend auf, besser vor die Bühne zu bringen und jederzeit eine nahezu intime Nähe zwischen Darstellern, Musikern und dem Publikum zu erzeugen. Widmaiers Vertrag läuft zum Spielzeitende aus.

Den Brandenburger Symphonikern, die an diesem Abend durch den jungen Generalmusikdirektor des kroatischen Nationaltheaters Rijecka (Kulturhauptstadt Europas 2020) Valentin Egel geleitet wurden, hört man den Spaß an dieser Belcanto-Produktion an. Eine jederzeit passende Balance zwischen Orchester und Sängern ist die Folge.

Verpasste Chance

Sehr bedauerlich, dass die beiden Abende nur sehr dürftig besucht waren. Nicht einmal 100 Gäste haben das Stück insgesamt erlebt, so dass mehr Künstler im Saal waren als Zuhöhrer. Das ist nicht allein die Folge der Corona-Pandemie und einer miserablen Vermarktung sondern der anhaltenden internen Querelen im Brandenburger Theater, dem das vormals treue Publikum inzwischen die kalte Schulter zeigt.

Den nicht anwesenden Besuchern ist damit ein großartiger Opernabend entgangen, der von den wenigen Anwesenden lange und euphorisch bejubelt wurde. Es ist sehr bedauerlich, dass diese großartige, aufwendige Produktion nur zweimal auf dem Spielplan erscheint. Sie hätte zahlreiche weitere Aufführungen vor Ort verdient und wäre ein exzellentes Aushängeschild für Gastspiele des Brandenburger Ensembles auf allen Bühnen des Landes.

Von Florian Schmidt