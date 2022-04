Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg hat jetzt drei neue Beigeordnete. Am Montag um 15 Uhr übergab im extra dafür hergerichteten Ratskeller Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) den zuvor Ende März gewählten Beigeordneten Thomas Barz (CDU), Susanne Fischer (SPD) und Alexandra Adel (parteilos) ihre Ernennungsurkunden.

Fischer und Adel werden ihre Jobs bereits am 2. Mai antreten. Susanne Fischer wird das Büro des im Vorjahr ausgeschiedenen Beigeordneten Michael Brandt (CDU) übernehmen. Dazu zieht sie in das Verwaltungsgebäude am Nikolaiplatz. Alexandra Adel wird ihr Büro im Sozialbereich in der Wiener Straße einräumen.

Thomas Barz wird erst zum 1. Juni seine Arbeit in der Brandenburger Stadtverwaltung antreten. Als Vize-Landrat im Jerichower Land habe er darum gebeten, dort noch einige Aufgaben abarbeiten zu können, sagte Steffen Scheller im Gespräch mit der MAZ.

Barz wird dann die schönen Räume in der sanierten, ehemaligen Spielwarenfabrik beziehen. Ursprünglich wollte dort der erste Beigeordnete Michael Müller seine Zelte aufschlagen. Er sitzt seit seinem Amtsantritt in der oberen Etage des Rathauses am Altstadt markt, wo auch schon Scheller als Vize der damaligen OB Dietlind Tiemann (CDU) gearbeitet hatte.

Brandenburg an der Havel: Wer sitzt wo im Rathaus

Wie Scheller sagt, halte er dies für eine gute Lösung, da die Wege kurz seien und Müller ihn in seiner Abwesenheit vertrete. Er habe Müller allerdings angeboten, in das Gotische Haus in der Ritterstraße zu ziehen wo zuvor der Beigeordnete Wolfgang Erlebach von den Linken sein Büro hatte. Darauf habe Müller aber verzichtet.

Mit der Besetzung der Stellen der Beigeordneten geht ein jahrelanges Gezerre zu Ende. Wie berichtet, hatte Scheller lange Zeit versucht die Stellen besetzen zu lassen. Eine bereits beschlossene Koalition aus CDU, SPD und Freien Wählern – die die Mehrheit für die Wahl sichern sollte – scheiterte, noch bevor die Beigeordneten gewählt werden konnten.

Im nächsten Anlauf verweigerte die SVV Scheller die Gefolgschaft und ließ Thomas Barz im Dezember durchfallen. Ende März klappt es dann doch: die drei Bewerber wurden bereits im ersten Wahlgang gewählt. CDU, SPD und FW hatten nun doch die Mehrheiten gesichert.

Neustart nach langem Hin und Her

„Vor uns liegen eine Menge Aufgaben“, sagt Steffen Scheller. Bist die Beigeordneten ihre Büros aufgebaut hätten, der Onboarding-Prozess durchlaufen sei und sie in allen Themen stünden, werde noch einige Zeit vergehen. Doch dann werde er zusammen mit seinen Kollegen am Umbau der Verwaltungsstruktur arbeiten.

Vorgesehen ist, die in naher Zukunft ausscheidenden Fachbereichsleiter-Stellen nicht wieder neu zu besetzen. Stattdessen soll die Verwaltung vom Team der Beigeordneten und dem OB gesteuert werden. Neben dem Sekretariat wird den Beigeordneten auch ein Referent zugeordnet. Einher geht der Umbau der Verwaltung mit einigen Personalrochaden.

Wie berichtet, wird der Kämmerer Detlef Reckow den Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM) übernehmen. Barz selbst übernimmt dann die Kämmerei und die Stadtkasse. Karl-Heinz Erler, bisher Schellers Stabschef, wird künftig in enger Abstimmung mit Susanne Fischer für das Personal zuständig sein.

Personalrat wird gewählt

Wie schnell der Verwaltungsumbau von der Fachbereichs- zur Ämterstruktur vonstatten geht, hängt auch von der Zusammenarbeit mit der Personalvertretung zusammen. Der Personalrat der über 1000 Leute beschäftigenden Stadtverwaltung wird derzeit gerade neu gewählt. Ende April steht dann fest, wer dem Personalrat angehört.

Drei Personalräte werden für ihre Arbeit freigestellt. Die anderen Personalräte arbeiten partiell für die Belange des Personals. Eine Liste mit Beamten und vier Wahllisten mit Angestellten konkurrieren bei den Mitarbeitern um die Posten in der Personalvertretung.

Auch wenn es bisweilen Meinungsverschiedenheiten gäbe, sei die Zusammenarbeit mit dem Personalrat „konstruktiv“, sagt Scheller.

Von Benno Rougk