Brandenburg/H

Wegen der Arbeiten zum Bau der Ortsumfahrung Schmerzke ist die Fahrbahn der Bundesstraße (B1/B102) seit diesem Montagmorgen (14. Februar 2022) verengt im Bereich Einmündung Potsdamer Straße/Belziger Chaussee/Berliner Straße. Prompt sind am Vormittag mehrere Verkehrsteilnehmer verunglückt.

Die Rettungsfahrzeuge konnten die Unfallstelle trotz der Fahrbahnverengung recht gut erreichen, weil die allermeisten Autofahrer eine Rettungsgasse gebildet hatten. Quelle: Jürgen Lauterbach

Gegen 12 Uhr rückten Rettungswagen, Notarzt und Polizei wegen eines Auffahrunfalles aus an die besagte Stelle. Zwei Fahrzeuglenker, die auf der Potsdamer Straße (B1 und B102) stadtauswärts unterwegs waren, sind etwa hundert Meter vor der Essotankstelle und der Abbiegung nach Wust ineinander gefahren.

Weil es augenscheinlich einen Leichtverletzten gab, rückte ein größeres Aufgebot an Rettungskräften an. Der Blechschaden an dem Skoda und dem Honda waren dem ersten Anschein nach überschaubar. Die Polizei stoppte den Verkehr wegen des Unfalls stadtauswärts, sodass sich die Autos, Lastwagen und auch Linienbusse gegen 12.30 Uhr bis zum Parkhaus am Hauptbahnhof zurückstauten.

Positiv: Die Rettungsfahrzeuge konnten die Unfallstelle trotz der Fahrbahnverengung recht gut erreichen, weil die Autofahrer, so gut es auf der engen Fahrbahn ging, eine Rettungsgasse gebildet hatten.

Die Rettung war an Ort und Stelle, Autofahrer standen im Stau. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Verkehrsbeeinträchtigungen stehen in Zusammenhang mit der Ortsumfahrung Schmerzke und haben mit den Arbeiten im Bereich der Einmündung B1 / B102 in Neuschmerzke begonnen. Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt den gesamten Einmündungsbereich umbauen, berichten die Verkehrsbetriebe Brandenburg (VBBr).

Fahrstreifen auf der B1 sind verengt

Von diesem Montag an werden Mittelstreifenüberfahrten auf der B102 gebaut. Die Fahrbahnen in beide Richtungen werden auf jeweils einen Fahrstreifen eingeengt. Aus diesem Grund werden sich Autofahrer und Buskunden in den kommenden Wochen auch an dieser Stelle darauf einstellen müssen, dass sich der Verkehr stauen und die Durchfahrt daher länger dauern kann.

Im weiteren Verlauf der Arbeiten sind weitere Einschränkungen und veränderte Verkehrsführungen zu erwarten, teilt das Brandenburger Nahverkehrsunternehmen mit. Mit Behinderungen muss jederzeit gerechnet werden. Daraus resultierenden Verspätungen sind nicht auszuschließen, warnen die Verkehrsbetriebe ihre Fahrgäste.

Von Jürgen Lauterbach