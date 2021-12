Brandenburg/H

Das durchschnittliche verfügbare Einkommen pro Einwohner ist im Land Brandenburg im Jahr 2019 rein rechnerisch auf 21.558 Euro gestiegen. Dies waren 3,8 Prozent mehr als 2018. Das höchste verfügbare Einkommen hatten den Angaben nach die Einwohner des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit durchschnittlich 24.127 Euro pro Kopf.

Das war mehr als 26 Prozent über dem Durchschnittseinkommen in Frankfurt (Oder). Dort war das verfügbare Einkommen mit 19.118 Euro pro Einwohner. Unter 20.000 Euro lag auch die Stadt Brandenburg an der Havel mit 19.504 Euro.

Großer Niedriglohnsektor in Brandenburg an der Havel

Auch wenn in der Havelstadt das Pro-Kopf-Einkommen weiter gestiegen ist: Allein die Tatsache, dass die Stadt 40 Prozent ihres Haushaltes in Sozialleistungen steckt beweist: Es geht in der Havelstadt vielen schlechter als anderswo im Land.

Doch das soll sich für viele tausend Brandenburger bald ändern. Die Ampel-Koalition in Berlin plant einen deutlich höheren gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde, das sind 2,40 Euro mehr als bislang.

Allein in Brandenburg an der Havel würden davon 5.890 Menschen profitieren – das sind 20 Prozent aller Beschäftigten in der Stadt. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt hingewiesen und beruft sich auf eine Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover.

Viele Brandenburger würden profitieren

Danach arbeiten in Brandenburg an der Havel Havel derzeit 1.310Beschäftigte zum Mindestlohn von aktuell lediglich 9,60Euro pro Stunde. Weitere 4.580 Menschen liegen zwar darüber, verdienen aber trotzdem weniger als 12 Euro. „Die versprochene Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ist ein Meilenstein.

Damit werden in der Region die Einkommen vieler Beschäftigter deutlich steigen –insbesondere in Hotels, Gaststätten, Bäckereien oder Fleischereien. Sie arbeiten häufig zu Löhnen, die zum Leben nicht reichen – auch weil Unternehmen ausgehandelte Tarifverträge unterlaufen“, sagt Sebastian Riesner, Geschäftsführer der NGG-Region Berlin-Brandenburg.

Gewerkschaft NGG fordert schnelle Umsetzung

Die Gewerkschaft NGG fordert die neue Bundesregierung auf, die Erhöhung des Mindestlohns rasch auf den Weg zu bringen. Die Erhöhung des Mindestlohns käme nicht nur Geringverdienern zugute, sondern auch der regionalen Wirtschaft: Nach Angaben des Pestel-Instituts würde die Kaufkraft in Brandenburg an der Havel um rund acht Millionen Euro pro Jahr steigen.

Der Chef der NGG-Region Berlin-Brandenburg appellierte an die Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede und deren Kollegen, der geplanten Mindestlohn-Erhöhung in Berlin schnell zuzustimmen.

Von Benno Rougk