Brandenburg/H./Havelland/Mittelmark

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Wer nicht verreist, geht vor der eigenen Haustür auf die Suche nach Aktionen gegen die Langeweile. Die MAZ hat sich in der Region umgehört und liefert ein paar Tipps für erlebnisreiche Ferientage.

Graffiti und Skaten im Industriemuseum

Die VHS Brandenburg hat einige Herbstferienkurse im Angebot. Sportlich und kreativ wird es im Brandenburger Industriemuseum. Am Mittwoch, 14. Oktober, starten jeweils ein Graffiti-Workshop und ein Skateboard-Kurs. In der zweiten Herbstferienwoche steht das gleichen Programm ab Mittwoch, 21. Oktober, noch einmal auf dem Plan.

Mit der Sprühdose in der Hand geht es darum, einen kleinen Einblick in die Subkultur Graffiti zu bekommen sowie den Freiraum, selbst gestalterisch tätig zu werden. Um wetterunabhängig zu sein, werden in dem Kurs Leinwände mit Hilfe von Sprühdosen und Lackstiften gestaltet. So kann jeder Teilnehmende das eigene Werk am Ende des Workshops mit nach Hause nehmen.

Tipps und Tricks rund ums Skaten gibt es im Brandenburger Industriemuseum. Quelle: André Großmann

Jeweils parallel laufen erste Fahrversuche auf dem Skateboard. In dem Kurs für Einsteiger können Teilnehmer unter professioneller Anleitung erste Erfahrungen mit den Rollbrettern machen. Auch wer bereits einige Vorkenntnisse hast, kann mitmachen. Es gibt wichtige Tipps zum sicheren Fahren im Alltag, zum sicheren Umgang mit dem Skateboard und hilfreiche Tipps für die ersten Tricks.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.vhs-brandenburg.de

Galerie Sonnensegel

Kreativ wird es wieder im Ferienprogramm der Brandenburger Galerie Sonnensegel. In der ersten Ferienwoche, von Montag, 12. Oktober bis Donnerstag, 15. Oktober können in der Zeit 14 bis 16 Uhr bereits kleine Weihnachtsprojekte gestaltet werden. An jeweils zwei aufeinanderfolgenden Projekttagen entstehen Fensterbilder, Weihnachtsgeschichten, Weihnachtskarten, Papierengel und Windlichter. Gearbeitet wird in Aquarell- und Pastelltechnik, außerdem werden Radierungen und Linolschnitte angefertigt.

Die Galerie Sonnensegel hat Ferienkurse im Angebot. Quelle: Annika Jensen

In der zweiten Ferienwoche von Montag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 22. Oktober, geht es jeweils von 14 bis 16 Uhr um die Gestaltung von Herbst-Collagen. Teilnehmer bringen dafür buntes Papier mit, zum Beispiel alte Zeitschriften, alte Landkarten, Eintrittskarten, Postkarten oder auch Zeitungen. Daraus entstehen dann fantasievolle Bilder, um die großen und kleinen Themen des Herbstes.

Alle Veranstaltungen finden in den Werkstätten der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie „Sonnensegel“., Gotthardtkirchplatz 4, in Brandenburg an der Havel statt. Telefonische Anmeldung unter: 03381/522 837.

Archäologisches Landesmuseum

Ein Ausflug in die ferne Vergangenheit bietet am Mittwoch, 14. Oktober, um 11 Uhr das Archäologische Landesmuseum im Brandenburger Paulikloster an. Unter der Überschrift „Tierische Vergangenheit“ wird es spannend. Bei der Kinderführung durch die Ausstellungsräume erfahren die Teilnehmer, welche Tiere in der Vergangenheit in unseren Breiten lebten.

Wer schon immer mal wissen wollte, wann die letzten Mammuts ausstarben, welche Tiere im Stall der ersten Ackerbauern standen und seit wann Hund und Katze Begleiter des Menschen sind, sollte sich bis zum 13. Oktober unter 03381/410 41 12 oder info@landesmuseum-brandenburg.de zur Führung anmelden.

Historiker Michael Schneider lässt bei der Kinderführung junge Gäste Funken schlagen. Quelle: Tobias Wagner

Bei einer Kinderlesung geht es am Mittwoch, 21. Oktober, um 11 Uhr im Landesmuseum gleich tierisch weiter. Der Berliner Autor Benjamin Trienti liest dann aus seinem spannenden Kinderbuch „Unterwegs mit Kaninchen“. Hauptfiguren der warmherzigen und authentischen Geschichte sind Andrea, der bei seinem Vater lebt, und sein Kaninchen Maikel. Bei den dreien herrscht zwar gelegentlich Chaos, aber im Großen und Ganzen kommen sie klar. Bis Fidaa mit ihrer Mutter bei ihnen einzieht. Und Fidaa aus Versehen Maikel fallen lässt.

Die Lesung „Unterwegs mit Kaninchen“ ist geeignet für Kinder ab zehn Jahren. Wer hören möchte, wie die Geschichte weitergeht, meldet sich bis zum 19. Oktober unter 03381/410 41 12 oder info@landesmuseum-brandenburg.de an.

Naturparkzentrum Raben

Im Naturparkzentrum Raben im Hohen Fläming steht ebenfalls ein kleines Ferienprogramm auf dem Plan. Am Mittwoch, 14. Oktober, sowie am Donnerstag 15. Oktober, dreht sich jeweils alles um den Apfel. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr können Besucher zum Beispiel selbst frisch gepressten Apfelsaft herstellen und die Vielfalt der kleinen Streuobstwiese im „Garten der Sinne“ erkunden Jeder kann seine eigene Flasche Saft mit selbst gestaltetem Etikett mit nach Hause nehmen.

Aus der Hydropresse soll leckerer Apfelsaft fließen. Quelle: Josephine Mühln

Am Samstag, 24. Oktober, können Besucher von 13 bis 20 Uhr im Rahmen des Aktionstags „Feuer und Flamme für unsere Museen“ dann nachtaktiv werden. Beim Gießen einer eigenen Bienenwachskerze oder Basteln einer Upcycling-Laterne aus leeren Getränkekartons können die Gäste etwas Licht in die Nacht bringen. Mit der Taschenlampe können die Tiere der Nacht in der Naturpark-Erlebnisausstellung besucht werden - der Eintritt ist an diesem Tag ab 13 Uhr frei. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es Stockbrot am Lagerfeuer.

Infos unter: www.flaeming.net und 033848/600 04

Niemegk Herbstferien-Aktion

Die Jugendkoordinatorin des Amtes Niemegk, Anne Kollien, lädt für Donnerstag, 15. Oktober, zu einem dreistündigen Fotoworkshop im Jugendraum Niemegk ein. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen zehn und 18 Jahren. „Schwerpunkte werden je nach Interesse Street Photography, Porträts im Freien, Architektur- und Naturfotografie sein“, berichtet Anne Kollien. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine Spiegelreflexkamera ist vor Ort vorhanden und kann genutzt werden, sofern die Teilnehmenden keine eigene oder geliehene Kamera mitbringen können.“

Gruseln bei Karls in Elstal

Schaurige Gestalten ziehen durch das Erlebnisdorf. Quelle: Tanja M. Marotzke

Ab sofort werden die Besucher von Karls Erlebnis-Dorf in Elstal auf Halloween eingestimmt. Bis zum 1. November schweben Geister mit bösen Blicken gespenstisch über die Köpfe der Gäste. Kleine Besucher kommen auf ihre Kosten – eine Portion Mut vorausgesetzt. Der wird benötigt, wenn es bei einer Fahrt auf der Grusel-Traktorbahn zwischen Spinnenweben und alten Gebeinen über holprige Wege geht. Kreativ werden können Besucher am Samstag, 17. Oktober, bei einer großen Kürbisschnitzaktionen. Ideen für gruselige Grimassen sind gefragt.

Weitere Informationen unter: www.karls.de.

Ferienkurs „Praktisches Kochen und nachhaltige Ernährung“

In der zweiten Herbstferienwoche, vom 19. bis 23. Oktober, bietet das Haus am Anger in Falkensee ( Falkenhagener Straße 16) einen Ferienkurs „Praktisches Kochen und nachhaltige Ernährung“ an. Von 9 bis 15 Uhr erlernen die Teilnehmenden die Grundlagen zum praktischen Kochen mit saisonalen Lebensmitteln. Zusätzlich wird in interaktiven Workshops zu verschiedenen Themen rund um nachhaltige Ernährung künstlerisch sowie umweltanalytisch gearbeitet.

Dabei untersuchen die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel die Auswirkungen der Ernährung auf die Umwelt und den Einfluss auf die Gesundheit. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse haus-am-anger@falkensee.de oder telefonisch unter 03322/37 35.

Optikpark Rathenow

Großen Herbstspaß gibt es im Optikpark Quelle: Uwe Hoffmann

Noch bis zum Sonntag, 25. Oktober, können Ferienkinder durch den Optikpark in Rathenow toben. Zu den Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr sind die Spielplätze geöffnet und Kleinspielgeräte stehen für Familien zum Ausleihen zur Verfügung. Wer Lust hat, kann auch eine GPS-Tour durch den Park oder eine Floßtour auf dem Havelaltarm am Optikparkunternehmen.

Weitere Informationen unter www.optikpark-rathenow.de.

Ferienspaß im Freizeithaus Mühle

Im Rathenower Freizeithaus Mühle steht von Montag, 12. Oktober, bis zum Donnerstag, 22. Oktober jeden Tag ein buntes Programm auf dem Plan. Ausflüge ins Schwimmbad, auf die DD-Pferderanch und ins Aquarium sorgen für Abwechselung. Vor Ort kann gemeinsam gekocht, kreativ gebastelt und Sport gemacht werden. Weitere Informationen unter 0152/0167 6823 oder www.freizeithaus-muehle.de.

Von Christine Lummert