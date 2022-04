Brandenburg/H

Die Tatsache, dass der parteilose Baubeigeordnete Michael Müller der Stadt Brandenburg eine fahrradfreundlichere Zukunft verordnen will, stößt insbesondere in der Art und Weise der Umsetzung bei den Freien Wählern auf erhebliche Missstimmung.

Die Umwandlung der Franz-Ziegler-Straße in eine Fahrradstraße sei ja noch in Ordnung gewesen, meint beispielsweise Norbert Langerwisch (FW). Doch dass er, Langerwisch, dann aus der MAZ habe erfahren müssen, dass zwei weitere Fahrradstraßen demnächst in der Prignitzstraße in Nord und in der Hausmannstraße am Ring ausgewiesen werden sollen, sei in der Form nicht akzeptabel.

„Ein Konzept zur Einrichtung von Fahrradstraßen gibt es nicht. Wir müssen also abwarten, welche Einfälle der Bürgermeister diesbezüglich noch hat. Es ist schon dreist, wenn er in Beantwortung unserer Anfrage schreibt, dass er die Einrichtung von Fahrradstraßen als Geschäft der laufenden Verwaltung sieht.“ Tatsächlich ist Müller der Meinung, dass die Anordnung von Verkehrszeichen Aufgabe der Verkehrsbehörde sei.

Fahrradfreundlicheres Brandenburg an der Havel?

„Auf diesem Weg könnte dann ein offensichtlich dem Fahrrad zugeneigter Bürgermeister aus der ganzen Stadt eine Fahrradstraße machen“, schimpft Langerwisch.

Der Stadtverordnete Norbert Langerwisch (Freie Wähler) und Alexandra Adel (parteilos). Quelle: Foto: Benno Rougk

Die Freien Wähler würden erwarten, dass Müller seine „Haltung überdenkt und ein entsprechendes Konzept vorlegt.“ Ähnlich verärgert beobachten die FW das Treiben am Altstadt Markt. Dort haben jetzt Umbauarbeiten begonnen.

Fahrradständer, mehr Grün und neue Bänke sollen für eine höhere Aufenthaltsqualität sorgen. Entlang der Fahrbahn soll zudem jeder zweite Begrenzungsstein entfernt werden. Bislang wirkten die Steine wie eine Art Leitplanke, was Autofahrern eine falsche Sicherheit gebe, wie Müller der MAZ sagte. Ohne die „Leitplanke“ würden die Pkw-Fahrer ihre Geschwindigkeit weiter reduzieren, hofft man in der Verwaltung.

Langerwisch: Wir wollen vorher informiert werden!

„Es gibt nichts gegen zusätzliche Baumpflanzungen einzuwenden“, sagt Langerwisch. Doch eine vorherige Information, wo und wie das erfolgt, insbesondere gegenüber dem Stadtentwicklungs-Ausschuss, könne man ja wohl verlangen.

Wenn Müller nun mitteile, dass er ohne Einbeziehung von Bürgern und Stadtverordneten den Platz mit Bänken, Fahrradständern und Kleinspielgeräten ausstatten wolle, stelle sich der den FW die Frage: „Was das soll?“ Womöglich stelle Michael Müller „im Alleingang noch ein Kettenkarussell auf den Altstädtischen Markt“.

FW sichern sich Einfluss im Rathaus von Brandenburg an der Havel

Die Freien Wähler haben bei der Besetzung der neuen Beigeordnetenstellen explizit die neue Sozialbeigeordnete Alexandra Adel (parteilos) unterstützt, die der FW-Fraktionsvorsitzende Dirk Stieger mit ins Rennen geschickt haben soll. Über die Unterstützung für sie, erhofft sich die kleine Fraktion, die zum Großteil aus früheren Sozialdemokraten besteht, mehr Einfluss auf das Rathaus.

Das könnte die Arbeit für Michael Müller, der in der SVV ohne Hausmacht ist, weiter erschweren. Insofern kann man Langerwischs Schlusswort durchaus als Kampfansage verstehen: „Wir werden auf weitere Alleingänge des Bürgermeisters Müller achten und mit Sicherheit verhindern, dass er macht, was er will!“

Von Benno Rougk