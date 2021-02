Brandenburg/H

Es ist längst keine ausgemachte Sache, dass die Brandenburger Sozialdemokraten mit Freien Wählern und CDU im Rahmen einer Rathaus-Kooperation gemeinsame Sache machen. Es gibt viele, die sich gut erinnern, wie die CDU unter Dietlind Tiemann eine Reihe Sozialdemokraten kalt stellen ließ und noch mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem ersten Wahlsieg die SPD zu Sündenböcken machte. Was Wasser auf die Mühlen derer, die der CDU nicht über den Weg trauen, ist ein jetzt bekannt gewordener Brief sein, den die Vorsitzenden der Grünen an alle SPD-Mitglieder schicken.

„Wir wollen euch unsere Haltung zu politischen Kooperationen erläutern. Wir sind bereit mit allen demokratischen Kräften zusammenzuarbeiten“, heißt es im Brief der Grünen, den Klaus Hoffmann und Martina Marx als Fraktionsvorsitzende unterzeichneten.

Das habe man seit der Kommunalwahl unter Beweis gestellt und durch interfraktionelles Arbeiten zu Sachthemen wie Verkehrsentlastung Innenstadt, integrierte städtebauliche Entwicklung rund um die Spange Gerostraße und das Museum auch bewiesen.

Gemeinsame Erfolge der Grünen, Linken und SPD

Auch die von SPD und Linken angestoßene Diskussion zum Schulneubau oder der Verkehrssicherheit der Radfahrenden habe Erfolg. Das sei aus Sicht der sechs grünen Stadtverordneten der Weg, „den wir weiter gehen sollten. Wir wenden uns keineswegs gegen eine Zusammenarbeit mit der CDU.“

Das habe man Scheller gegenüber dargestellt: „Die Reaktion war sehr verhalten!“ Für eine Zusammenarbeit sei es wichtig, für die nächsten Jahre bis zur Kommunalwahl konkrete Projekte zu definieren, die man gemeinsam umsetze. „Auf so einer Grundlage kann man zusammenarbeiten. „Was wir nicht wollen: Einen Wischiwaschi-Kooperationsvertrag“ mit Allgemeinplätzen wie „Bildung, Radverkehr, Zuzug und Weltfrieden“ wodurch die Grünen „zum Stimmvieh von Dietlind´s Gnaden instrumentalisiert“ alle Verwaltungsvorlagen durchwinken würden.

Beigeordnetenstelle gegen „unbedingten Machtanspruch“

Kritisch gehen die Grünen mit der geplanten Neubesetzung der beiden Beigeordnetenstellen ins Gericht. Ihre Vorstellung „geht durchaus dahin, dass wir den Anspruch der SPD auf eine der Positionen unterstützen, weil die Partei mit der zweitgrößten Fraktion in der Verwaltungsspitze vertreten sein sollte.“ Allerdings habe die grüne Partei „den Eindruck, dass Frau Tiemann diese Posten wie eine Willkommensgabe darreicht, um den einzigen Anspruch, nämlich unbedingten Machtanspruch, durchzusetzen.“

Überdies warnen die Grünen vor „abgesprochenen Festlegungen von Personalien, die ausschließlich nach dem Parteibuch erfolgt und letztendlich der Preis für die Stimmenmehrheit der CDU-geführten Verwaltung und der anhängigen Fraktion ist.“ Die zuletzt von der CDU offen geführte Diskussion „um noch einen zusätzlichen Beigeordneten, der dann natürlich CDU-Parteibuch hat und die Kämmerei übernehmen soll, ist für uns vollkommen inakzeptabel“, schreiben Hoffmann und Marx.

Keine Entscheidung ohne die „Gruppe der 20“ oder AfD

Grundsätzlich würden die Grünen gern mit „euch und den Linken konsequent eine 20-Stimmen Gemeinschaft bilden.“ Der Oberbürgermeister könne ohne die 20 Stimmen der Fraktionen „keine Bewerber vorschlagen, es sei denn, er greife auf die AfD zurück. Obwohl die Wahlen zu Personen immer geheim seien, lasse sich „problemlos im Vorfeld kommunizieren, dass wir bestimmte Vorschläge nicht mit tragen wie Kandidaten der Freien Wähler und Kämmerer der CDU.

Dem von der SPD gemachten Vorschlag, doch statt den FW der Drei-Parteien-Kooperation CDU-SPD-Grüne beizutreten, „haben wir der Aufforderung hinsichtlich eines Gespräches mit Scheller Folge geleistet.“ Aber ein „weiterer Kontaktversuch mit Herrn Schaffer (Fraktionschef der CDU) ist letztlich gescheitert. Wir glauben nicht, dass die CDU Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns hat.“

Und wenn dann, dann nur zu „ihren Spielregeln“. Das sei „rückblickend weder der Linken noch euch gut bekommen“, schreiben die Grünen den SPD-Genossen ins Stammbuch. Wenn Frau Tiemann hier nun wieder die Methode „Teile und herrsche“ ziehe, „dann machen wir da tatsächlich nicht mit und würden euch herzlich darum bitten, dies auch nicht zu tun.“

Von Benno Rougk