Brandenburg/H

Schon bevor am Montag der Bürgerservice am Verwaltungsstützpunkt am Nicolaiplatz seine Türen öffnet, hat sich dort wieder eine lange Schlange Wartender versammelt. Seit nach vielen Monaten des Lockdowns und der reduzierten Öffnungszeiten das Rathaus vor zwei Wochen wieder für den Kundenverkehr ohne Termine öffnete, war dort täglich das gleiche Bild zu sehen: Menschen, die in langen Schlangen stundenlang warteten.

Seither prasselte unentwegt scharfe Kritik auf das Rathaus ein: Es seien nicht genug Mitarbeiter in dem Bereich eingesetzt, hieß es. Dem widersprach zuletzt Oberbürgermeister Steffen Scheller mehrfach.

Er hatte den zuständigen Fachbereichsleiter angewiesen, weiteres Personal für den Bürgerservice bereitzustellen, die Dokumenten-Abholung von der Beantragung zu entkoppeln und auch die bereits online vergebenen Termine für die Abholung von Dokumenten – die versehentlich zusammen mit anderen bereits vergebenen Online-Terminen wieder gelöscht worden waren, zu rekonstruieren.

Längere Zeit war das der Alltag beim Bürgerservice. Lange Warteschlangen und frustrierte Brandenburger. Quelle: Rüdiger Böhme

Offensichtlich beginnen die zusätzlichen Maßnahmen jetzt Wirkung zu zeigen und zu greifen. Am Montag gegen Mittag standen erstmals keine Menschen mehr vor der Verwaltung. Rathaus-Sprecher Jan Penkawa hatte denn auch einen Rat für alle Hilfesuchenden parat: Einfach später kommen.

Schlangen am Morgen

„Wir stellen immer wieder fest, dass die Bürger gleich ganz früh zu freien Sprechzeiten des Bürgerservices kommen. Das ist dann natürlich nicht sofort abzuarbeiten und sorgt für Schlangen vor dem Gebäude und verständlicherweise für Frust bei den Wartenden“, schreibt Penkawa. Seine Kollegen beim Bürgerservice würden ihr Bestes tun, um die Schlangen zügig abzuarbeiten, beteuert er.

Mit der Abtrennung der reinen Dokumentenausgabe und zusätzlichem Personal seien jetzt interne Abläufe verbessert worden, man werde weiterhin versuchen die Vorgänge zu optimieren und die Warteschlange auch mit Blick auf das nun kommende Herbstwetter zu reduzieren.

Personal aufgestockt

Das führe bereits zu Verbesserungen und schnellerer Abarbeitung. Pankawa: „Wichtig ist aber, dass nicht alle Antragsteller auf einmal kommen und dann alle früh morgens anstehen müssen.“ Tatsächlich zeigt das Foto vom frühen Nachmittag. Die Schlangen des Vormittags sind abgearbeitet.

Die Botschaft ist klar: Nicht nur in den Morgenstunden der terminfreien Sprechzeiten wird gearbeitet, auch zur Mitte oder zum Ende der Sprechzeit ist der Besuch des Bürgerzentrums möglich. Dann gäbe es „dort keine oder deutlich kürzere Warteschlangen.“ Im Übrigen, so stellt Oberbürgermeister Steffen Scheller klar, sei es auch vor Corona zu Wartezeiten im Bürgerservice gekommen.

„Unnötige Diskussion“

Nur dürfe man eben heute nicht mehr dicht an dicht im Wartezimmer sitzen oder auf den Verwaltungsfluren stehen. Wie andere Städte auch, habe das Brandenburger Rathaus durch die Pandemie einen immensen Rückstau bei der Bearbeitung von Bürgeranliegen.

Jetzt habe man das Personal um 30 Prozent aufgestockt, und „anders als hier viele zu glauben scheinen, ist die Arbeit im Bürgerservice keine, die jeder machen kann.“ Es sei unstrittig: Einige Abläufe seien nicht optimal gewesen, auch die Kommunikation sei „wirklich nicht immer gut gewesen.“ Allerdings sei er, so Scheller, der Meinung, die von der FDP zu dem Thema geforderte SVV-Diskussion sei „so nötig wie ein Loch im Kopf!“

Von Benno Rougk